تكنولوجيا: هاتف Oppo A60 ينطلق بمعالج Snapdragon 680 وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Oppo مؤخراً هاتف Oppo A60 من الفئة المتوسطة للأسواق، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 680 وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Oppo A60 بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 720 في 1604 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وتصل إلى مستوى سطوع 950 nit، وتدعم معدل لمس 240 Hz.

كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ونظام تشغيل Android 14 مع واجهة ColorOS 14.0.1.

ويتميز الهاتف بأبعاد 165.71 في 76.02 في 7.68مم، ووزن 186 جرام، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي المميز بسعة 128 جيجا بايت بسعر 216 دولار تقريباً.

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