تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold6 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر العملاق الكوري في جذب الأضواء في ترقب لإنطلاق حدث “Unpacked” في 10 من يوليو، ولقد عادت التسريبات من جديد للتأكيد على خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold6 Ultra.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تستعد هذا العام لإطلاق إصدار Ultra في هواتفها القابلة للطي، ولقد أكد موقع “AndroidHeadlines” من جديد على هذه التفاصيل.

ولقد كُشِف عن هاتف Ultra في التسريبات الجديدة بنموذج رقم “SM-F958N”، حيث تتضمن نماذج Ultra من هواتف سامسونج غالباً رقم “8”.

من جانب أخر توضح التفاصيل الجديدة أن نموذج SM-F958N هو الإصدار الخاص بالسوق المحلي في كوريا الجنوبية، لذا قد يكون هذا الإصدار حصري على سوق كوريا الجنوبية أيضاً.

كما تشير التوقعات إلى أن إصدارات Ultra من الهواتف الذكية تضم غالباً أفضل التكوينات، كما تأتي بترقية أعلى في إعدادات الكاميرة مما يؤدي إلى إرتفاع مستوى تسعير الهاتف في النهاية، لذا قد تدفع هذه الأسباب سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold6 Ultra في أسواق محددة.

يذكر أن التسريبات تؤكد على أن هاتف Galaxy Z Fold6 Ultra يأتي برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.

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