تكنولوجيا: تقرير يؤكد كوالكوم تغش في معايير آداء Snapdragon X Elite وPro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت في “SemiAccurate” على أن كوالكوم تغش في معايير الآداء الخاصة بمعالجات Snapdragon X Plus وSnapdragon X Pro والتي تم مشاركتها مع مصنعي الأجهزة والمصادر الإعلامية.

أوضحت التفاصيل التي جاءت في تقرير “SemiAccurate” أن شركة كوالكوم وعدت في مؤتمر هواوي الذي انطلق في الخريف الماضي بالكشف عن معلومات تفصيلية تجيب فيها عن كافة التساؤلات التي طرحت من الشركات المصنعة وموقع “SemiAccurate” بعد أن تهربت كوالكوم من الإجابة المباشرة عن الكثير من التساؤلات خلال الحدث.

ولقد قامت كوالكوم بالإعلان عن معالج Snapdragon X Pro مع قائمة متوقعة من المواصفات والتي تركز بشكل رئيسي على إمكانيات كرت الشاشة الذي يقدم 3.8TFLOPS، دون أن تقدم الشركة تفاصيل أوضح عن آداء وحدة المعالجة، أو الإمكانيات المميزة لهذا الإصدار.

كما أوضح تقرير “SemiAccurate” التفاصيل التي لا تمثل أهمية كبيرة في مميزات المعالج والتي تشمل دعم تشفير وفك تشفير AV1، بينما أغفلت كوالكوم التفاصيل الهامة مثل معدل الإطارات، ودقة العرض.

من جانب أخر سلط التقرير الضوء على إعلان كوالكوم عن أن Snapdragon X Pro يرتكز على 10 من الأنوية دون أن يتم الكشف عن ترتيب الأنوية، وأيضاً إعلان كوالكوم عن ذاكرة تخزين مؤقت 42MB دون أن يتم الكشف عن المستوى وهو ما يؤكد حجب الكثير من التفاصيل الهامة من كوالكوم.

ويؤكد موقع “SemiAccurate” على الغش في المعايير التي تم الإعلان عنها من كوالكوم للمصادر الإعلامية والشركات المصنعة، حيث أوضحت التفاصيل التي جاءت من الشركات المصنعة للأجهزة مدى صعوبة تحقيق الآداء المعلن عنه من كوالكوم مع الإعدادات الموضحة من الشركة.

ولا يختلف الحال مع معالج Snapdragon X Elite، حيث قدمت كوالكوم معايير غير واضحة لهذا المعالج وغير محددة بأرقام تكشف بشكل دقيق عن الآداء للتحقق من صحة هذه الأرقام.

ولقد أكدت الشركات المصنعة للمعدات التي تلقت بالفعل العينات الأولية من المعالجات على ضعف الآداء لهذه الإصدارات بنسبة تقل عن 50% من الأرقام التي أعلن عنها من كوالكوم، لذا لا تحقق المعالجات الآداء المعلن عنه مع الإعدادات المحددة من الشركة.

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