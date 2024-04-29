انت الان تتابع خبر إحصائية اذار.. العراق متقدم على 60 دولة بسرعة الانترنت ومتأخر عن 121 دولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء العراق بالمرتبة 122 عالميًا من اصل 182 دولة، بسرعة الانترنت ضمن النطاق الثابت وليس انترنت الموبايل، بعد ان كان في المرتبة 123 في شباط.

ولاتزال مرتبة العراق عمومًا اقل من مرتبته المسجلة أواخر العام الماضي حيث سجل افضل مرتبة في ديسمبر 2023 وبلغت مرتبته 116 عالميًا.



وبلغت سرعة الرفع في العراق لشهر اذار 2024، ماقيمته 29.45 ميغابت بالثانية، فيما بلغت سرعة التحميل 34.17 ميغا بت بالثانية مقارنة بسرعة تحميل تحوم حول 32 ميغا بت بالثانية في شهري يناير وفبراير الماضيين.