شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 75 مليون دولار لتعليم مليون أمريكي كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، أنها تطلق دورة تدريبية تهدف إلى تعليم مليون أميركي كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وكجزء من عملية الطرح، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا أنها خصصت 75 مليون دولار في شكل منح للتدريب على مهارات الذكاء الاصطناعي للأشخاص في المناطق الريفية والمحرومة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستعلم المستخدمين كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية للمساعدة في تطوير الأفكار والمحتوى، واتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتسريع مهام العمل اليومية.



تعد الدورة أيضًا بأن المتعلمين سيطورون استراتيجيات للبقاء على اطلاع دائم بالمشهد الناشئ للذكاء الاصطناعي.



كما أنه فيما يتعلق بالمنح البالغة 75 مليون دولار من صندوق فرص الذكاء الاصطناعي، ستذهب تلك المنح إلى "أفضل مؤسسات تنمية القوى العاملة والتعليم"، وفقًا لمتحدث باسم جوجل.



وستتلقى منظمات مثل Goodwill Industries International بعضًا من أموال التدريب لتمكين الأمريكيين من الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإعدادهم لوظائف الغد.



تمت الإشادة ببرامج المساعدة المهنية التابعة لـ Goodwill في الماضي لمساعدة العمال في تأمين أدوار دائمة برواتب ومزايا مناسبة للعيش.



وتأتي البرامج الخيرية الجديدة التي أعلنت عنها جوجل اليوم في أعقاب عمليات تسريح العمال رفيعة المستوى.



وذكرت شركة جوجل، أنها حققت أرباحًا بقيمة 20.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 52% مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك تقلصت قوتها العاملة بنسبة 4%.



وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إطلاق Google لنموذجها اللغوي الكبير (LLM) المسمى Goose، وبعد إعلانها عن استثمار كبير في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.



وتتميز دورة الذكاء الاصطناعي الجديدة بالسرعة بـ 10 ساعات من المواد الموزعة على خمس وحدات.