تكنولوجيا: ‏MSI تستجيب لسحب بطاقات رسومات AMD Radeon الجديدة من متاجر البيع بالتجزئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ذكر مصدر Hardware Unboxed أن بطاقات سلسلة MSI AMD Radeon 7000 ستختفي ببطء من متاجر البيع بالتجزئة.

لم تطلق الشركة حتى أي طراز من 7700 XT و 7800 XT، وهما وحدتا معالجة رسومات مشهورتان شهدتا انخفاضًا كبيرًا في الأسعار مؤخرًا (Sapphire Pulse RX 7700 XT بسعر 399.99 دولارًا على امازون).

وقد أصدرت شركة MSI الآن بيانًا بهذا الخصوص، أكدت فيه أن الشركة حولت تركيزها نحو بطاقة الرسوميات Nvidia RTX.

وفي حين أن التقرير الصادر عن Hardware Unboxed يشير إلى توقف إنتاج وحدات معالجة الرسوميات AMD Radeon، إلا أن بيان MSI لا يؤكد ذلك صراحة.

كما لا يؤكد البيان أي إنهاء لاتفاقية الشراكة بين AMD و MSI بشأن بطاقات الرسوميات Radeon.

وبدلًا من ذلك، كما قالت الشركة: “إن التعاون مع AMD ضروري ومهم للغاية بالنسبة لنا. ونحن نرى تطورًا إيجابيًا للغاية، خاصة في مجال اللوحات الرئيسية.”

اعتبارًا من الآن، أصبحت ندرة بطاقات الرسومات MSI AMD Radeon 7000 ملحوظة جدًا في منافذ البيع بالتجزئة في أوروبا وأستراليا، مع توفر عدد قليل من وحدات معالجة الرسوميات في سوق الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تصدر الشركة العديد من الخيارات للبدء بها. في واقع الأمر، لم يكن لديها سوى أربع بطاقات من سلسلة RX 7000، بينما أصدرت الشركة 147 بطاقة من سلسلة Nvidia RTX 40 حتى الآن.

تشير هذه الخطوة من الشركة أيضًا إلى أننا قد لا نرى العديد من وحدات معالجة الرسومات MSI Radeon لسلسلة RDNA 4 القادمة.

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