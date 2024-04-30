تكنولوجيا: آيسر تطلق حواسيب سويفت جديدة ومزودة بمعالجات AMD Ryzen 8040 Series مع قدرات الذكاء الاصطناعي Ryzen AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2024: كشفت آيسر اليوم عن طرازات جديدة من الحواسيب المحمولة سويفت إدج 16 وسويفت جو 14، والتي تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي وميزات مبتكرة ضمن أجهزة أنيقة نحيفة وخفيفة. وتحتوي الإضافات الجديدة في عائلة سويفت على معالجات AMD Ryzen 8040 Series[i] وبطاقات معالجة رسوميات تصل إلى AMD Radeon 780M، بالإضافة إلى وحدات المعالجة العصبية Ryzen AI للاستفادة من أداء متعدد الجوانب ودعم قدرات آيسر القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما فيها PurifiedVoice وPurfiedView، وميزة آيسر الجديدة لتعديل الصور LiveArt.

ويستفيد المستخدمون من تحكم سهل وتنقّل سلس بفضل تطبيق AcerSense وميزة مايكروسوفت كوبايلوت في نظام ويندوز مع وصول فوري من خلال زر مخصص. ويضمن الحاسوب صوراً واضحة وألواناً غنية ومميزة سواء في مهام العمل أو بث المحتوى بفضل شاشة OLED، في حين تسهم تقنية معالج الأمان Microsoft Pluton، المُفعّل بشكل افتراضي، في تأمين الجهاز والبيانات الشخصية ومفاتيح التشفير.

تسخير قوة الذكاء الاصطناعي مع سلسلة المعالجات AMD Ryzen 8040

صُممت أجهزة سويفت إدج 16 وسويفت جو 14 لتوفير تجارب مميزة في عالم الذكاء الاصطناعي وأداءً موثوقاً في المهام اليومية، حيث تم تجهيزها بسلسلة معالجات AMD Ryzen 8040 مع تقنية Ryzen AI المُدمجة. وتعمل أحدث معالجات AMD على توزيع أحمال عمليات الذكاء الاصطناعي بين المسرّعات في وحدة المعالجة العصبية ووحدة معالجة الرسوميات ووحدة المعالجة المركزية، لتحسين تجربة المستخدمين من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي على الأجهزة. وتستفيد هذه المعالجات من معمارية Zen 4 الخاصة بمعالجات AMD مع ما يصل إلى ثماني أنوية و16 مسار معالجة، ما يضمن أداءً أسرع وأكثر كفاءةً في المهام الإبداعية وبث المحتوى، فضلاً عن عمر بطارية أطول على جهاز سويفت فائق النحافة.

وتعزز ميزات الذكاء الاصطناعي من تعدد استعمالات الجهاز بصفته خياراً مميزاً لمختلف المستخدمين ومهام العمل. ويمكن الوصول إلى كوبايلوت على نظام التشغيل ويندويز بكل سهولة من خلال زر مخصص على لوحة المفاتيح، للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءة في مهام العمل والمهام الإبداعية والألعاب. وتساعد حلول آيسر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل PurifiedView وPurifiedVoice، في تحسين جودة الاجتماعات عبر الإنترنت، في حين تتيح ميزة QuickPanel من آيسر ضبط إعدادات مكالمات الفيديو بكل سهولة. ويمكن للمستخدمين التحكم بالجهاز وإدارة أنظمته بكل سهولة من خلال تطبيق AcerSense، الذي يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الزر المخصص على لوحة المفاتيح، كما تستفيد ميزة LiveArt الجديدة من آيسر من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور بسرعة، مع لوحة تحكم تظهر تلقائياً عند أخذ صورة أو لقطة شاشة على الجهاز.

آيسر سويفت إدج 16: المزيج المثالي بين الأداء والتصميم الخفيف والنحيف

صممت آيسر الحاسوب المحمول سويفت إدج 16 لتقديم أداء مثالي قادر على معالجة عمليات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن هيكل أنيق خفيف وفائق النحافة من الألمنيوم، حيث يبلغ وزنه 1.2 كيلوجرام فقط ويصل ارتفاعه إلى 12.95 ميلليمتر. ويتضمن الجهاز معالج AMD Ryzen 7 8840U ثماني النواة[1]، والمدمج مع بطاقة معالجة الرسوميات AMD Radeon 780M وتقنية Ryzen AI[1]، كما يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت LPDDR5 وجهاز تخزين SSD يصل إلى 2 تيرابايت متوافق مع منفذ PCIe 4.0. وتم تجهيز الحاسوب بحلول الذكاء الاصطناعي من آيسر لإنجاز مهام الحوسبة اليومية وتوفير تجارب الذكاء الاصطناعي للمستخدمين.

ويأتي حاسوب سويفت إدج 16 بشاشة OLED قياس 16 بوصة وبدقة عرض 3.2K، لضمان تجارب عرض وألوان مميزة، فضلاً عن معدل تحديث عند 120 هرتز ودعم كامل النطاق اللوني DCI-P3. وتتمتع الشاشة بحواف ضيقة، وزمن استجابة اقل من 0.2 ميللي ثانية، فضلاً عن حصولها على اعتماد VESA DisplayHDR True Black 500، مما يضفي مزيداً من الوضوح على تجربة الاستخدام.

ويمنح الجهاز المستخدمين الأفضل من حيث الاتصال والأمان بتوافقه مع معيار Wi-Fi 7[1,2]، حيث يضمن سرعات شبكة تصل إلى 5.8 جيجابت وزمن استجابة أقل من 2 ميللي ثانية، ويحتوي الحاسوب على مزايا أمنية مدمجة ومعالج الأمان Microsoft Pluton لحمايته من التهديدات السيبرانية الحديثة. ويأتي الحاسوب مجهزاً بجميع المنافذ الأساسية، والتي تتضمن HDMI 2.1، ومنفذَي USB Type-C، ومنفذَي USB Type-A، ومنفذ قراءة بطاقات الذاكرة MicroSD.

آيسر سويفت جو 14: الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل

يشكل الحاسوب المحمول سويفت جو 14 من آيسر جهازاً قوياً وقادراً على التعامل مع أكثر مهام العمل تطلباً وضخامةً بسهولة. ويحتوي الجهاز على معالج AMD Ryzen 9 8945HS ثماني النواة[1]، وبطاقة معالجة الرسوميات AMD Radeon 780M[1]، بالإضافة إلى تقنية Ryzen AI التي تعمل على تحسين أداء الجهاز في مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 60% لضمان تجارب مُحسنة للمستخدمين كثيري التنقل. ويدعم الحاسوب ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت LPDDR5X، مع جهاز تخزين SSD يصل إلى 2 تيرابايت ومتوافق مع منفذ PCIe من الجيل الرابع[1]، كما يستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي من آيسر، ما يضمن تجارب سلسة وممتعة للمستخدمين. كما تحتوي المعالجات على معالج الأمان Microsoft Pluton المدمج، لتعزيز حماية البيانات والمعلومات الحساسة على نظام ويندوز 11.

وسيكون المستخدمون على موعد مع تجربة عرض سلسة ومميزة على شاشة قياس 14 بوصة تصل إلى OLED بدقة عرض 2.8K ومعدل تحديث 90 هرتز، أو شاشة لمس LCD تعمل بتقنية التبديل الداخلي بدقة 1920×1200. ويضفي هيكل الألمنيوم النحيف والخفيف لمسة جمالية خاصة على الجهاز المخصص لنمط الحياة الديناميكي، فيما تساعد المفاصل القابلة للفتح 180 درجة والمساحة الأكبر بنسبة 44% للوحة اللمس OceanGlass[4] في تسهيل العمل والتمرير في مختلف البيئات والوضعيات.

كما يوفر جهاز سويفت جو 14 العديد من تقنيات تعزيز الإنتاجية، بما فيها كاميرا ويب بدقة 1440 بكسل QHD، وبطارية باستطاعة 100 واط مع قدرات الشحن السريع، وتوافق مع معيار Wi-Fi 6E، فضلاً عن مجموعة من ميزات التواصل، تتضمن منفذَي USB Type-C ومنفذ HDMI 2.1 وتقنية Bluetooth 5.3 ومنفذ قراءة بطاقات الذاكرة MicroSD.

الأسعار والتوافر

يتوفر آيسر سويفت إدج (SFE16-44) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسعر يبدأ من 1,249 دولار أمريكي.

يتوفر آيسر سويفت جو 14 (SFG14-63​) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسعر يبدأ من 949 دولار أمريكي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.ae.

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