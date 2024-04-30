تكنولوجيا: ابل تقدم قلم Apple Pencil المرتقب بميزة الإستجابة اللمسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ العد التنازلي لإنطلاق حدث ابل في 7 من مايو، وفي أحدث التقارير كُشِف عن تفاصيل جديدة حول الإصدار القادم من Apple Pencil.

تقدم ابل في فعاليات مؤتمرها القادم جيل جديد من قلم Apple Pencil والذي شغل عدد من التسريبات في الفترة الماضية، وفي تقرير جديد نشر من المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج كُشِف عن دعم القلم بميزة ردود الفعل اللمسية.

ويؤكد التقرير على أن ميزة الإستجابة اللمسية تأتي مدمجة في قلم stylus القادم من ابل، وتهدف هذه الميزة لمحاكاة تجربة الكتابة بالقلم التقليدي على الورق.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هذه الميزة ستدعم التخصيص وفقاً للمهام التي يتم تنفيذها بالقلم والتي تختلف بين الرسم أو الكتابة أو غيرها من المهام.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن الجيل الجديد من قلم Apple Pencil سيجلب بآلية لإكتشاف قوة الضغط، مع إيماءات النقر المزدوج التي من شأنها دعم مستخدمي أجهزة iPad بتجربة جديدة في التفاعل مع الأجهزة.

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