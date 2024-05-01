تكنولوجيا: لعبة Assassin’s Creed Mirage تصل أخيرًا لأجهزة آيفون وآيباد في 6 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستصل أحدث لعبة من Assassin’s Creed قريباً إلى أجهزة آيفون وآيباد

تأخذك لعبة Assassin’s Creed Mirage (إصدار 2023) إلى بغداد في القرن التاسع. وستكون متاحة في 6 يونيو لسلسلة iPhone 15 Pro وأجهزة iPad المزودة بشريحة M-series.

تقول Ubisoft إن النسخة المحمولة من اللعبة تقدم “نفس تجربة إصدار جهاز الألعاب” ولكن مع عناصر تحكم مُكيَّفة تعمل باللمس.

تفيد تقارير IGN أن Ubisoft أكدت أن لعبة الهاتف المحمول ستدعم وحدات تحكم أجهزة MFi مثل Backbone One وRazer Kishi Ultra.

علاوةً على ذلك، تقول Ubisoft إن Assassin’s Creed Mirage تدعم التقدم المتقاطع والحفظ المتقاطع من خلال Ubisoft Connect، حتى تتمكن من المتابعة من حيث توقفت بغض النظر عن النظام الأساسي الخاص بك.

ستكون اللعبة مجانية للتنزيل، وسيكون لها نسخة تجريبية مجانية مدتها 90 دقيقة. بعد ذلك، ستكون تكلفة الشراء داخل التطبيق بقيمة 50 دولارًا لمواصلة اللعب على أي جهاز آيفون أو آيباد متوافق. يمكنك حجز اللعبة مسبقًا الآن على متجر التطبيقات.

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