تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يجلب تجربة جديدة لتنظيم الأحداث الهامة والإجتماعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث تطبيق الواتس اب بميزة جديدة لدعم المستخدمين في تنظيم الأحداث والإجتماعات الإفتراضية قد لا يحتاج معها المستخدم لتطبيقات منفصلة.

يهدف التحديث الجديد لتطبيق WhatsApp دعم المستخدم بتجربة سلسة في التخطيط لعقد لقاءات مباشرة عبر التطبيق، والتي تحتاج غالباً لتطبيق منفصل.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة في تطبيق WhatsApp أن يتاح للمستخدم تنظيم إجتماعات إفتراضية، أو أي حدث أخر بتجربة سلسة وجديدة.

ومن المقرر أن يتاح لأي شخص تنظيم حدث وتلقي الرد من الأخرين في المحادثات الجماعية، حيث يظهر لجميع أعضاء مجموعة الدردشة الأعضاء المشتركين في الحدث أو الذين امتنعوا عن المشاركة في الحدث مباشرة من خلال المحادثات الجماعية.

أيضاً سيتم إظهار الأحداث الجديدة في صفحة المعلومات الخاصة بمجموعة الدردشة، كما سيتلقى الأعضاء المشاركين تنويهات بإقتراب الحدث.

يذكر أن هذه الميزة الجديدة تتوفر في البداية لمجموعات “Community” في البداية، على أن تتوفر لجميع المجموعات خلال الأشهر المقبلة.

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