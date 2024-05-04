تكنولوجيا: ميزة الترجمة الحية في منصة Galaxy AI تدعم اللغة العربية الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة من سامسونج في منصة Galaxy AI في التوسع لدعم اللغة العربية بشكل رسمي، حيث تدعم ميزة “الترجمة الحية” الآن بالفعل اللغة العربية.

انطلقت منصة Galaxy AI بالكثير من المميزات التي تقدم الدعم للمستخدمين على مدار اليوم، وتعد ميزة “Live Translate” من بين أهم المميزات المتوفرة للمستخدمين، والتي تتيح ترجمة المكالمات الصوتية في الوقت الفعلي، مع ترجمة الرسائل النصية والمحادثات أيضاً.

ولقد قدمت سامسونج الدعم لعدد من اللغات خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه اللغات الصينية، والإنجليزية بلهجات (الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، والفرنسية، والألمانية، والهندية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبولندية، والبرتغالية، والإسبانية، والتايلاندية، والفيتنامية.

ولقد جاء إعلان @AhmedQwaider888 على منصة X عن إضافة اللغة العربية لميزة الترجمة الحية في منصة Galaxy AI، وذلك من خلال ملصق رسمي من شركة سامسونج.

ومن المقرر أن تدعم الميزة الترجمة في الوقت الفعلي من وإلى اللغة العربية في المكالمات الصوتية، والرسائل النصية وأيضاً المحادثات المباشرة.

يذكر أن التحديث الذي يتوفر بميزة الترجمة الحية للغة العربية في منصة Galaxy AI يتوفر الآن عبر “Galaxy Store” من خلال القائمة ومن ثم تبويب التحديثات.

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