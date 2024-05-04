علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 3 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace 3 Pro، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

أشارت التفاصيل السابقة التي جاءت على منصة Weibo إلى أن وان بلس تدعم هاتف OnePlus Ace 3 Pro القادم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أشارت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Smart Pikachu” إلى أن هاتف OnePlus Ace 3 Pro يأتي بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو إختيار قدم حصرياً خلال الفترة السابقة في السوق الصيني.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Ace 3 Pro يأتي بتصميم جديد كلياً، أي أنه يختلف عن الإصدارات الحالية من هواتف وان بلس.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Ace 3 Pro بمستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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