تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 3 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace 3 Pro، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

أشارت التفاصيل السابقة التي جاءت على منصة Weibo إلى أن وان بلس تدعم هاتف OnePlus Ace 3 Pro القادم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

ولقد أشارت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Smart Pikachu” إلى أن هاتف OnePlus Ace 3 Pro يأتي بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو إختيار قدم حصرياً خلال الفترة السابقة في السوق الصيني.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Ace 3 Pro يأتي بتصميم جديد كلياً، أي أنه يختلف عن الإصدارات الحالية من هواتف وان بلس.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Ace 3 Pro بمستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

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