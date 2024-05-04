تكنولوجيا: ملصق “Add Yours” الخاص بانستغرام يتيح الآن مشاركة الأغاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة إنستغرام عن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى وظيفة القصص “Stories”، بما في ذلك مجموعة من الملصقات التفاعلية.

وعلى ما يبدو، قد تكون الموسيقى هي الأكثر إثارة للاهتمام، لأنها امتداد لميزة Add Yours الموجودة مسبقًا.

يتيح ملصق Add Yours Music للمستخدمين مشاركة أغانيهم المفضلة، إلى جانب مطالبة المتابعين بالحصول على المتعة من خلال مشاركة المقطوعات الموسيقية الخاصة بهم.

وبالطبع، يجب أن تكون الأغنية موجودة بالفعل في قائمة الموسيقى على انستغرام حتى تعمل.

ولتحقيق هذه الغاية، عقدت إنستغرام شراكة مع دوا ليبا للترويج لألبومها الجديد Radical Optimism.

ويبدو ان العديد من الأغاني في هذا الألبوم متاحة للاستخدام بهذه الطريقة، وقد قامت الفنانة نفسها بنشر قصص مع ملصقات “أضف الموسيقى الخاصة بك“، وهناك ملصق أنيق آخر تمت إضافته اليوم يسمى “كشف“.

يؤدي اختيار هذا الملصق إلى تشويش العناصر المرئية لمنشور القصة، والطريقة الوحيدة التي يمكن للمتابعين من خلالها رؤية المحتوى هي إرسال رسالة مباشرة إلى الشخص الذي شاركه.

أصبحت الرسائل المباشرة عاملاً رئيسياً وراء النمو المستمر لمنصة انستغرام، حيث ذكر رئيس الموقع آدم موسيري أن المستخدمين يقضون وقتًا أطول في الرسائل المباشرة أكثر من أي مكان آخر على المنصة.

ويقول آدم أيضًا إن نمو المشاركة “تقريبًا” خلال السنوات الماضية جاء من الرسائل المباشرة والقصص، وفقًا لتقرير Business Insider.

لذا، نعم، سيتم بالتأكيد استخدام هذا كاختراق من قبل منشئي المحتوى الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعزيز تفاعلهم.

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