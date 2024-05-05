تكنولوجيا: صور رسمية توضح آداء كاميرة هاتف vivo X100 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لكشف النقاب عن هواتف X100s وX100 Ultra في وقت لاحق هذا الشهر، ولقد شاركت الشركة صور رسمية توضح آداء كاميرة هاتف vivo X100 Ultra.

كشفت vivo مؤخراً عن نماذج لصور إلتقطتها عدسات كاميرة vivo X100s والتي أوضحت آداء تقنية الذكاء الإصطناعي في تحرير الصور.

ومن جديد شارك نائب رئيس الشركة على منصة Weibo نماذج لصور رسمية إلتقطتها عدسات vivo X100 Ultra، حيث تكشف الصور آداء الكاميرة المميزة بفتحة عدسات f/2.67، وبعد بؤري 230مم، أو تكبير بصري حتى 10 مرات.

وتوضح التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” أن هذه النماذج صورت بكاميرة vivo X100 Ultra المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto، والتي تتميز ببعد بؤري 22.48مم، وحجم مستشعر 1/1.4، والتي تدعم وضع عالي الجودة للتصوير، وتدعم أيضاً إلتقاط صور بدقة 16,320 في 12,888 بيكسل.

من جانب أخر تشير تسريبات “Digital Chat Station” إلى أن الكاميرة المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل تدعم تكبير رقمي حتى 100 مرة، وتدعم تصوير “telephoto macro” والذي يعرف بنمط “Super Macro”، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف X100 Ultra خلال الفترة القادمة.

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