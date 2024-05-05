تكنولوجيا: ظهور الملصقات الدعائية مع عينات من الكاميرا الخاصة بهاتف Vivo X100 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعلن شركة Vivo عن هواتفها الرائدة Vivo X100 Ultra و Vivo X100s هذا الشهر في الصين.

واليوم، توجه Jia Jingdong، نائب رئيس Vivo Brand والمدير العام لاستراتيجية العلامة التجارية والمنتجات في الصين، إلى منصة Weibo لمشاركة الإعلانات التشويقية الرسمية الأولى لجهازي X100 Ultra و X100s.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم تفاصيل أساسية حول كلا الجهازين.

بالنسبة إلى Vivo X100 Ultra، يصفه Jia Jingdong بأنه تتويج لجهودهم، على غرار الكائن القوي Thanos (الاسم الرمزي لـ Vivo X100) من Marvel Comics.

تم الإشادة بالجهاز لقدرات الكاميرا الاحترافية، بما في ذلك الأوضاع المتخصصة لسيناريوهات التصوير المختلفة مثل الألعاب الرياضية عالية السرعة والصور الشخصية في الإضاءة المنخفضة واللقطات المقربة.

ويتم تسليط الضوء على قدرات التصوير المقربة للجهاز، خاصة في التصوير الفوتوغرافي للحفلات الموسيقية، الأمر الذي يطرح تحديات فريدة مثل ظروف الإضاءة المنخفضة والحركة السريعة.

يتم تقديم X100 Ultra على أنه أعجوبة تكنولوجية، حيث يتميز بعدسة Zeiss APO فائقة التقريب بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بمستشعر كاميرا Samsung HP9، إلى جانب كاميرا أساسية LYT-900 من سوني بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت انحراف بمستوى CIPA 4.5.

ووفقًا للتقارير، سيحتوي إعداد الكاميرا أيضًا على عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. وسيتم دمج هذه الكاميرات مع ميزة تثبيت الصورة المتقدمة وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويلبي جهاز Vivo X100s، وهو عضو في سلسلة X100، تفضيلات المستخدمين الذين يفضلون الشاشات المسطحة.

وعلى الرغم من هذا التعديل، تحتفظ كاميرا X100s بقدرات تصوير مذهلة، يمكن مقارنتها بنظيرتها Ultra. إذ تقدم كاميرا الهاتف ميزات مبتكرة مثل وضع التصوير الفوتوغرافي للشوارع الإنساني وتحسينات الصورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على محاكاة مواسم مختلفة في إطار صورة واحد.

من المتوقع أن يظهر الهاتف لأول مرة كأول هاتف في العالم مدعوم بمعالج Dimensity 9300 Plus، والتي يبدو أنها نسخة فيركلوكيد من Dimensity 9300.

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