شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مايو.. انطلاق منتدى الذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

المفاهيم التقليدية للحوكمة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، منتدى المائدة المستديرة حول: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة الرقمية، خلال الفترة 22 - 24 مايو 2024، بإسطنبول- تركيا.

يهدف المنتدى إلى | تسليط الضوء على التحولات التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا الذكية في إعادة… pic.twitter.com/pGwp0JNxor — ARADO (@ARADO_Official) April 4, 2024

الدمام - شريف احمد - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية منتدى المائدة المستديرة عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الحوكمة الرقمية، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 من شهر مايو الحاليّ في مدينة إسطنبول التركية.يشارك في المنتدى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.وأفادت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في بيان اليوم الأحد، بأن المنتدى سيناقش التحولات التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا الذكية في إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للحوكمة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة الرقمية. يهدف المنتدى إلى | تسليط الضوء على التحولات التي يمكن أن تحدثها التكنولوجيا الذكية في إعادة... This is a Twitter Status— ARADO (@ARADO_Official)إضافة إلى التعرف على آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة ومكافحة الفساد الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، والاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير الحوكمة الرقمية.