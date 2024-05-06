تكنولوجيا: تفاصيل المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy S24 FE القادم من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف “Fan Edition”، ولقد قدمت مجموعة من التقارير تفاصيل حول التصميم والمواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy S24 FE القادم من سامسونج.

تجمع سلسلة هواتف Galaxy FE بين بعض المواصفات المقدمة من سامسونج في الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية، وأيضاً مميزات أخرى من الفئة المتوسطة.

ولا يختلف الحال مع هاتف Galaxy S24 FE الذي يأتي بلغة تصميم تحاكي إصدار الشركة السابق S23 FE، خيث من المتوقع أن يضم هذا الإصدار شاشة AMOLED، إلا أن التقارير إختلفت حول حجم الشاشة المتوقع للهاتف.

ولقد أشارت بعض التسريبات أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S24 FE بشاشة مميزة بحجم 6.4 إنش على غرار هواتف Galaxy S23 FE وGalaxy S21 FE، بينما أشار تقرير أخر إلى أن سامسونج تتجه لدعم هذا الإصدار بحجم أصغر في الشاشة 6.1 إنش.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بجودة عرض FHD+، في شاشة AMOLED ديناميكية، على أن تدعم الشاشة أعلى نسبة سطوع، وتقنية HDR10+، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus أو Victus 2.

ولقد قدمت سامسونج إصدارها السابق من السلسلة بمعالجات Exynos 2200 وSnapdragon 8 Gen 1، بينما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S24 FE يأتي بمعالج Exynos فقط في الأسواق العالمية، لذا من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة Exynos 2200 أو Exynos 2400.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بتحسينات كبيرة في الآداء مقارنة بالإصدار السابق، بشكل خاص مع معالج Exynos 2400 الذي يأتي بتحسينات في آداء كرت الشاشة بنسبة 12%، هذا إلى جانب ترقية في شريحة NPU لتعزيز مهام الذكاء الإصطناعي الجديدة.

وتشير التسريبات أيضاً إلى أن Galaxy S24 FE يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

كما ينطلق هذا الإصدار بترقية في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مقارنة بدقة 12 ميجا بيكسل في الإصدار السابق، إلا أن الإعدادات الأخرى للكاميرة لن يطرأ عليها تغيير.

من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي بمستشعر جديد بدقة 10 ميجا بيكسل كبديل للإصدار السابق المميز بدقة 32 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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