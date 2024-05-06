تكنولوجيا: Realme كشفت رسمياً عن سماعات Buds Air 6 وBuds Air 6 Pro اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme في السوق الصيني اليوم عن سماعات Buds Air 6 وBuds Air 6 Pro اللاسلكية التي تأتي بنفس التصميم مع إختلاف المواصفات المقدمة في كل إصدار.

سماعة Realme Buds Air 6

تتميز سماعة Buds Air 6 بمحرك ديناميكي بحجم 12.4مم، والذي يدعم إنتاج bass قوي، مع مستويات متوسطة ومرتفعة واضحة من الصوتيات، كما تأتي السماعة بتجويف خلفي يدعم تحسين آداء السماعة في الترددات المنخفضة والمتوسطة.

كما تنطلق السماعة اللاسلكية بمعايير Hi-Res، وتدعم برامج LHDC 5.0 لصوتيات مميزة بأعلى دقة، مع دعم إلغاء الضوضاء بقدرة 50 ديسيبل.

ايضاً تدعم السماعة إلغاء الضوضاء في النطاق الترددي العريض بمعدل يصل إلى 4000Hz، مع خفض تكيفي للضوضاء، حيث يتم ضبط مستوى إلغاء الضوضاء وفقاً لمحيط المستخدم، ولإلغاء الضوضاء بكفاءة تأتي السماعة مجهزة بعدد 6 من الميكروفونات المدمجة والتي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لإجراء مكالمات واضحة.

ويمكن للسماعة أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 40 ساعة مع الحافظة، بينما تأتي السماعة بشكل منفصل بعمر شحن 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 7 مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء.

سماعة Buds Air 6 تتميز أيضاً بإستجابة سريعة عند 55 مللي ثانية لنمط مخصص للألعاب، وتنطلق السماعة بألوان الأخضر، والبرتقالي، إلى جانب اللون البنفسجي.

سماعة Realme Buds Air 6 Pro

تتميز سماعة Realme Buds Air 6 Pro بتصميم متدرج يتضمن مكبر صوتي كبير بحجم 11مم، وأخر بحجم صغير 6مم، ويدعم هذا الإصدار أيضاً معايير Hi-Res، وبرامج LDAC.

وتتوافق سماعة Buds Air 6 Pro مع Buds Air 6 في بعض المواصفات التي تشمل إلغاء الضوضاء بقدرة 50 ديسيبل، مع إلغاء الضوضاء في النطاق الترددي العريض بمعدل يصل إلى 4000Hz، وأيضاً إلغاء تكيفي للضوضاء بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، مع إستجابة سريعة عند تشغيل الألعاب عند 55مللي ثانية.

بينما تأتي سماعة Pro بعمر بطارية 7.5 ساعة مع نمط إلغاء الضوضاء، وعمر شحن 40 ساعة مع الحافظة، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن 10 ساعات من التشغيل.

وتنطلق سماعة Buds Air 6 Pro بميزة حصرية “مؤثرات صوتية 3D spatial” لتحسين الإستماع بتجربة غامرة في الصوتيات، ومن المقرر أن تتوفر السماعة باللون الأبيض، والتيتانيوم.

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