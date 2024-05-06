تكنولوجيا: أعضاء YouTube Premium يمكنهم الآن اختبار ميزة “القفز للأمام” المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مارس الماضي، بدأت منصة YouTube باختبار ميزة “Jump Forward” او القفز للامام وهي الآن تجعلها متاحة على نطاق أوسع من خلال youtube.com/new لمشتركي Premium.

بعد النقر المزدوج للتخطي للأمام، سترى زرًا “ينقلك إلى حيث يتخطى معظم المشاهدين عادةً“. يظهر زر “الانتقال إلى الأمام” على شكل حبة دواء لبضع ثوانٍ في الزاوية اليمنى السفلية قبل أن يختفي إذا كنت تريد المضي قدمًا لمدة 10 ثوانٍ فقط.

عند النقر، ستحصل على تراكب “القفز فوق القسم الذي يتم تخطيه بشكل شائع” والذي يحمل شارة YouTube Premium، مثل “عناصر التحكم المميزة“.

يستفيد موقع YouTube من الذكاء الاصطناعي ويشاهد البيانات لتحديد “أفضل نقطة تالية“. وعندما استعرض YouTube هذه الإمكانية لأول مرة قبل بضعة أسابيع، تمت الإشارة إليها على أنها “تجربة صغيرة جدًا” تم تمكين بعض المستخدمين لها تلقائيًا. وهي متاحة الآن على نطاق أوسع من خلال صفحة التجارب youtube.com/new، على الرغم من أن هذه الصفحة مرئية فقط في تطبيق الهاتف المحمول من خلال الإعدادات > تجربة الميزات التجريبية الجديدة.

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