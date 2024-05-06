تكنولوجيا: بيانات بطاقتك الائتمانية معرضة للخطر إذا قمت بالرد على رسالة البريد الإلكتروني المزيفة هذه من نتفليكس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع 9to5Mac، تستخدم أحدث حملة تصيد احتيالي بريدًا إلكترونيًا يرسله المحتال بشكل عشوائي على أمل أن يتم استلامه من قبل المستهلكين الذين لديهم حسابات نتفليكس.

وسعيًا للتلاعب بمشاعر الضحية، تظهر رسالة البريد الإلكتروني شارة Netflix وتنص على ان صلاحية العضوية الخاصة بك قد انتهت.

تحت شعار “N” الشهير، تستمر الرسالة: “عزيزي العميل، لقد انتهت صلاحية حسابك في Netflix.” وتواصل الرسالة في القول: “ولكن كجزء من الولاء الخاص بنا، يمكنك الآن التمديد لمدة 90 يومًا مجانًا.”

يريد المحتال منك الضغط على الزر الأحمر أسفل النص الذي يقول “التمديد مجانًا“، وبمجرد فتح الصفحة التالية، ربما يُطلب منك التخلي عن بعض بياناتك الشخصية.

وعلى الرغم من أن الزر يقول “تمديد مجانًا“، إلا أنه أسفله مباشرة يشير إلى أن بيانات بطاقتك الائتمانية مطلوبة للحصول على 90 يومًا مجانًا.

إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها اكتشاف عملية الاحتيال هي البحث عن الأخطاء النحوية والأخطاء الإملائية. لا توجد مشكلات كبيرة على هذا المنوال مع البريد الإلكتروني لـ Netflix.

ومن ناحية أخرى، إذا عُرضت عليك صفقة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنها ليست عرضًا حقيقيًا. ومن المؤكد أن الحصول على ثلاثة أشهر من Netflix مجانًا هو عرض جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

ومن الجديد بالذكر ان منصة Netflix تقول إنها لن تطلب منك مطلقًا مشاركة المعلومات الشخصية عبر بريد إلكتروني أو رسالة نصية تتضمن:

أرقام بطاقات الائتمان أو الخصم .

تفاصيل الحساب البنكي .

كلمات مرور نتفليكس .

إذا كنت قد قمت بالفعل بمشاركة المعلومات مع المحتال، فقم على الفور بتغيير كلمات المرور لتطبيقاتك المالية واتصل بالشركات المالية التي تتعامل معها في أسرع وقت ممكن.

قم أيضًا بتغيير كلمة مرور Netflix الخاصة بك أيضًا. وإذا تلقيت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يحاول الظهور على أنه مرسل من Netflix، فالتقط لقطة شاشة لها وأرسلها إلى Netflix عبر البريد الإلكتروني على [email protected] واكتب التاريخ والوقت الذي تلقيت فيه البريد الإلكتروني.

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