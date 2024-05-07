تكنولوجيا: أجهزة iPad Pro المميزة بسعة 1 تيرابايت تأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتميز الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro بإختيارات مختلفة في الذاكرة العشوائية، حيث تختلف مواصفات الذاكرة وفقاً للسعة التخزينية للأجهزة.

قدمت ابل الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro‌ بإختيارات في سعة التخزين تبدأ من 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي ومن ثم سعة 512 جيجا بايت في النموذج الأعلى، كما تقدم نماذج مميزة بسعة 1 أو 2 تيرابايت.

وتتوفر النماذج المميزة بسعة 1 أو 2 تيرابايت من أجهزة iPad Pro‌ بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، بسرعة تصل إلى 120 جيجابت لكل ثانية، كما تأتي النماذج الأخرى من الأجهزة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما يختلف تكوين رقاقة M4 في كل نموذج من أجهزة iPad Pro‌، حيث تتميز الرقاقة في النماذج التي تأتي بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت بعدد 9 من الأنوية، بينما تأتي الرقاقة في النماذج المميزة بسعة 1 أو 2 تيرابايت بعدد 10 من الأنوية، بينما تتميز كافة النماذج بعدد 10 من الأنوية في كرت الشاشة، و16 من الأنوية في محرك Neural.

يذكر أن سعر أجهزة iPad Pro‌ المميزة بحجم 11 إنش يبدأ من 999 دولار، بينما يبدأ سعر الأجهزة المميزة بحجم 13 إنش من 1299 دولار.

بينما يأتي النموذج المميز بسعة 1 تيرابايت وحجم 11 إنش بسعر 1599 دولار، ويتوفر النموذج المميز بحجم 13 إنش وسعة 1 تيرابايت بسعر 1899 دولار، على أن تتوفر الأجهزة للحجز المسبق اليوم، ويبدأ الشحن الأسبوع المقبل.

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