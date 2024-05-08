تكنولوجيا: Nintendo تؤكد خططها لإطلاق Switch 2 قبل شهر أبريل من عام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك ” Shuntaro Furukawa” رئيس شركة Nintendo بعض التفاصيل حول إصدار الشركة القادم من أجهزة الألعاب Switch 2 خلال مؤتمر الشركة الذي عقد مؤخراً للإعلان عن التقرير المالي.

إختلفت التسريبات خلال الفترة الماضية حول موعد الإعلان عن Switch 2، إلا أن شركة Nintendo قررت الكشف عن تفاصيل الموعد المقرر لإطلاق هذا الإصدار.

ولقد أكدت الشركة على أن الجيل الثاني من جهاز الألعاب Switch سينطلق بشكل رسمي خلال العام المالي الحالي والذي ينتهي في 31 من مارس للعام 2025.

كما أكدت Nintendo على خططها لعقد حدث “Nintendo Direct” خلال شهر يونيو المقبل، والذي تكشف فيه الشركة عن العناوين الجديدة المقدمة لمنصة Switch، إلا أن الشركة لن تكشف عن أي تفاصيل حول Switch 2 خلال هذا الحدث.

وتشير التوقعات إلى أن Nintendo ستعلن عن Switch 2 قبل شهر أبريل، بينما تنطلق بشكل رسمي في الأسواق في شهر أبريل من عام 2025، ولقد أشارت بعض التفاصيل السابقة إلى أن هذا الإصدار سيتم الكشف الرسمي عنه في شهر فبراير، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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