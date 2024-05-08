تكنولوجيا: جوجل تعمل على جلب دائرة البحث الخاصة بنظام أندرويد إلى آيفون مع اختصار Lens الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، أطلقت جوجل ميزة Circle to Search لنظام أندرويد والتي تلتقط لقطة شاشة وتتيح لك تحديد ما تريد البحث عنه.

وبفضل Google Lens واختصارات iOS، يمكن الآن تكرار إمكانية البحث الدائرية الأساسية على أي جهاز آيفون.

قالت جوجل سابقًا إن الاختلاف الرئيسي بين Google Lens و Circle to Search هو كيفية الوصول إلى الأخير عالميًا على نظام أندرويد من خلال الضغط لفترة طويلة على شريط الإيماءات أو زر الصفحة الرئيسية.

وبخلاف ذلك فإنهم يشتركون في نفس تقنية البحث والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)، على الرغم من أن ميزة CtS تستفيد من القدرة على وضع دائرة أو تحديد العناصر التي تريد تحديدها بدلاً من الاضطرار إلى النقر فقط.

أصبحت Google Lens متاحة منذ فترة طويلة على نظام iOS كجزء من تطبيق جوجل (البحث). يقدم تطبيق جوجل الآن اختصارًا يلتقط لقطة شاشة ويرسلها إلى Google Lens لتحليلها.

يمكنك تنشيط اختصار “البحث في لقطة الشاشة” بسهولة شديدة باستخدام زر الإجراء الموجود على iPhone 15 Pro:

ومع ذلك، يمكن تكرار سهولة الوصول هذه على جميع أجهزة آيفون (الحديثة) الأخرى بفضل إيماءة Back Tap.

يمكنك النقر مرتين أو ثلاث مرات على الجزء الخلفي من جهازك لتشغيل الاختصار: من على جهاز آيفون، انتقل إلى “الإعدادات” > “إمكانية الوصول” > “اللمس“. قم بالتمرير لأسفل، ثم حدد “النقر الخلفي“. حدد إما النقر المزدوج أو النقر الثلاثي. ثم قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة الاختصارات، ثم اختر اختصارًا.

بعد ذلك، اضغط على “رجوع” لتطبيق الإعداد. وانقر نقرًا مزدوجًا أو انقر ثلاث مرات على الجزء الخلفي من هاتفك لتشغيل الاختصار.

سيقوم جهاز آيفون الخاص بك بالتقاط لقطة شاشة لشاشتك الحالية ثم إرسالها إلى Google Lens لنسخ النص أو ترجمته أو إجراء بحث مرئي بسرعة، مع إمكانية إضافة استعلام نصي. وعند التشغيل الأولي، حدد “السماح دائمًا” للسماح بمشاركة الصور.

وفي حين أن تطبيق Circle to Search يوفر تجربة مستخدم أكثر تحسينًا، فإن اختصار Google Lens هذا يوفر وظيفة البحث المرئي الأساسية لكل هاتف آيفون من خلال الاستفادة من ميزات iOS الأصلية. إنها خطوة ذكية جدًا من جوجل.

المصدر