تكنولوجيا: نوكيا تطلق هاتف Nokia 3210 للعام 2024 بسعر 80 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة نوكيا التجارية عن هاتف Nokia 3210 للعام 2024 المميز بتصميم كلاسيكي والذي يحاكي هاتف Nokia 3210 الذي انطلق للمرة الأولى في 1999.

ويتميز هاتف Nokia 3210 للعام 2024 بشاشة TFT LCD بحجم 2.4 إنش، وجودة عرض QVGA، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية بدقة 2 ميجا بيكسل وفلاش LED.

كما تقدم نوكيا هذا الإصدار بنظام S30 Plus، ويدعم تطبيقات السحابية، أيضاً يدعم هاتف Nokia 3210 للعام 2024 رقاقة معالج Unisoc T107.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 64 ميجابايت رام، وسعة تخزين 128 ميجابايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 32 جيجا بايت.

ويدعم Nokia 3210 للعام 2024 تقنية البلوتوث 5.0، وينطلق الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، وFM radio، وأيضاً اللعبة المفضلة لمستخدمي هذه الفئة من الهواتف Snake.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 1450 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C، ويتوفر Nokia 3210 (2024) بألوان الأزرق والأصفر وأيضاً اللون الأسود بسعر 80 يورو.

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