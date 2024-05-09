تكنولوجيا: سماعة الرأس Sennheiser HD 620S تنطلق بمحرك 42مم وسعر 350 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Sennheiser اليوم عن سماعة الرأس Sennheiser HD 620S التي تنطلق بمحرك 42مم، وتصميم مريح وسعر 350 دولار تقريباً.

تتميز سماعة Sennheiser HD 620S بتصميم جذاب بوسائد أذن مغلقة على الأذن لتجربة صوتية مذهلة دون أي تضحية.

أيضاً تقدم السماعة توازن مثالي بين صوتيات hi-fi وعزل الضوضاء في هذه الفئة من السماعات، ويعزز التجربة الصوتية في HD 620S محرك بحجم 42مم يتميز بضبط ديناميكي لتجربة صوتية غامرة.

كما تتميز سماعة HD 620S بملف صوتي خفيف مصمم من الألومنيوم 150-ohm لتجربة صوتية واضحة ودقيقة، مع آداء صوتي قوي وديناميكي عبر الترددات المختلفة.

أيضاً تتميز السماعة بهيكل خفيف، وتؤكد Sennheiser على أن هذا التصميم يدعم المستخدم بتجربة مريحة لإرتداء السماعة لفترات طويلة، وتتميز السماعة أيضاً بتصميم مستوحى من سماعات HD 600 وسلسلة 500.

وتتميز عصابة الرأس الخاصة بالسماعة بتصميم منزلق لضبط الحجم، كما تتميز السماعة بأغطية واسعة للأذن مع وسائد للأذن بتصميم جلدي، أيضاً تأتي السماعة بكابل بطول 1.8مم، مع مقبس 3.5مم.

وتتوفر Sennheiser HD 620S للطلب المسبق اليوم بسعر 350 دولار تقريباً، على أن يبدأ شحن السماعة في 6 من شهر يونيو المقبل.

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