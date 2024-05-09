تكنولوجيا: أبل ستقوم بشحن ما بين 4 إلى 5 ملايين جهاز OLED iPad Pro في عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوقع أحدث تقرير لـ TrendForce أن شركة أبل ستشحن ما بين 4 ونصف إلى 5 ملايين جهاز OLED iPad Pro هذا العام.

ستكون الاجهزة 11 بوصة و 13 بوصة مجتمعة، وهي توقعات بحجم مبيعات أقل من الاجهزة السابقة المجهزة بشاشات LCD و Mini LED.

تشير TrendForce إلى أنه على الرغم من انخفاض توقعات الشحن، فإن الانتقال إلى AMOLED على الأجهزة متوسطة الحجم يعد إنجازًا رئيسيًا لهذه الصناعة.

ويتوقع التقرير أن يصل عدد الأجهزة اللوحية AMOLED إلى 9 ملايين وحدة في عام 2024، أي حوالي 7 بالمئة من سوق الأجهزة اللوحية.

وبغض النظر عن توقعات المبيعات، فإن الابتكار التكنولوجي المطلق وراء شاشات iPad Pro الجديدة مثير للإعجاب.

واختارت شركة أبل شاشات OLED الترادفية، مما يعني أنهما عبارة عن لوحتين OLED موضوعتين فوق بعضهما البعض لتعزيز السطوع.

وتعد الشاشات بما يصل إلى 1000 نتس في المتر المربع بأكمل الشاشة لمحتوى حقوق السحب الخاصة وما يصل إلى 1600 نتس في المتر المربع لمحتوى HDR.

يشير تقرير TrendForce إلى أن التكنولوجيا الترادفية تعد حلاً مؤقتًا حيويًا لتعزيز الأداء وطول العمر حتى يتم تحقيق اختراقات كفاءة OLED في المستقبل القريب.

ويواصل التقرير أنه على الرغم من أن شاشات OLED معقدة ويصعب تصنيعها، خاصة بهذا الحجم، فمن المتوقع أن تكون القدرات والإنتاجية محسنة بعد عام 2026.

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