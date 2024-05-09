تكنولوجيا: تطبيق صور جوجل يستخدم الآن عرضًا دوارًا متحركًا لـ Material You

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستخدم تطبيق Google Photos لنظام أندرويد الآن دائرة المواد المتحركة للذكريات. يتمثل الاختلاف الرئيسي في كيفية إبقاء مركز الصورة مرئيًا في الغالب أثناء التمرير أفقيًا.

في الدائرة القديمة، يكون شكل البطاقة ثابتًا ويتحرك خارج الشاشة. وفي الوقت نفسه، تحتوي هذه البطاقات الشخصية الموجودة أعلى موجز الصور الرئيسي أيضًا على زوايا مستديرة أكثر.

اختارت صور جوجل استخدام متغير “لا يغير نسبة العرض إلى الارتفاع للعناصر الدائرية“، هذه استراتيجية مفيدة عندما يؤدي تغيير حجم العنصر إلى الانتقاص من معناه.

فعلى سبيل المثال، قد تستفيد مكتبة أغلفة الألبومات من الاحتفاظ بنسبة عرض إلى ارتفاع يمكن التعرف عليها تبلغ 1:1.”

بالإضافة إلى ذلك، تتحرك العناصر الدائرية بسرعة مختلفة عن محتواها، مما يؤدي إلى إنشاء تأثير اختلاف المنظر.

على اي حال، فإننا نشهد طرح هذا العرض الدائري لـ Material You مع الإصدار 6.81 من Google Photos لنظام اندرويد.

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