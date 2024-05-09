منصة مدرستي السعودية | منصة شاملة للطالب السعودي

منصة مدرستي السعودية هي منصة تعليمية متطورة تهدف إلي جعل تجربة التعليم للمقررات السعودية عملية سهلة و ممتعة بالنسبة للطالب السعودي، في وقتنا الحالي شهدنا تطور تكنولوجي هائل في جميع المجالات، و هنا يأتي دور المنصة لتربط بين قوة التكنولوجيا وكفاءة المعلمين لتقديم المقررات الدراسية بطريقة شيقة للطلاب السعوديين، وذلك عن طريق استخدام المحتوي المرئي و المحتوي التفاعلي مثل الكارتون والألعاب.

مميزات منصة مدرستي السعودية

الوصول سريعاً لـ :

تعتبر منصة مدرستي السعودية أداة فعالة للتعليم الإلكتروني لطلاب المملكة العربية السعودية، يمكن الوصول للمنصة من اي مكان عبر الإنترنت كما يمكن استخدامها عن طريق الكمبيوتر و الهواتف الذكية، واجهة المنصة سهلة الاستخدام وتناسب جميع الطلاب، تقدم المنصة الكثير من المحتوي التعليمي الإلكتروني، كما تستخدم الخاصية ثلاثية الأبعاد لتسهيل المقررات الدراسية علي الأفراد بالإضافة ألي الكتب الإلكترونية و المصادر التعليمية الأخرى.

يتم توفير العديد من الأدوات التفاعلية التي تسمح للطلاب بالتفاعل مع المعلمين مثل غرف المحادثة و استطلاعات الرأي مما يعزز تشجيع الطلاب علي المشاركة وتحفيزهم علي التعلم، تسهل منصة مدرستي السعودية التواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال رسائل البريد الإلكتروني و الرسائل النصية و منتديات المناقشة.

توفر منصة مدرستي السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية الإدارية التي قد تسهل علي المدارس إدارة العملية التعليمية مثل تسجيل الطلاب وإدخال الدرجات وجدول الحصص وتحليل البيانات،

توفر المنصة بنكًا ضخمًا من الأسئلة التي تغطي جميع المناهج الدراسية للمراحل المختلفة، مما يسمح لطلاب بمراجعة دروسهم جيدًا و الاستعداد لاجتياز الاختبارات، تضع المنصة أمان و خصوصية المستخدمين ضمن اهم الأولويات، حيث يتم اتباع أحدث معايير الحماية و الأمان لحماية بيانات المستخدمين، كما أن المنصة مجانية بالكامل لاستخدامها من قبل الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

تعد منصة مدرستي السعودية أداة قيمة للتعليم الإلكتروني حيث توفر للطلاب والمعلمين العديد من الخصائص التي تساهم في التعليم الإلكتروني.

الخدمات التعليمية التي تقدمها منصة مدرستي السعودية

تقدم المنصة العديد من الخدمات الرائعة التي توفر بيئة تعليمية هائلة لطلبة المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم عن بعد، حيث اتجه العالم لذلك الاتجاه خاصة بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مما اضطر اغلب المنظومات للاعتماد علي الإنترنت بشكل كبير، كما تهدف المملكة العربية السعودية إلي تعزيز الخدمات الإلكترونية لخدمة كافة المواطنين.

توفر منصة مدرستي السعودية محتوي تعليمي مبتكر يشمل جميع المراحل السعودية بدءًا من رياض الأطفال و حتي مرحلة الثانوية العامة، تحتوي المنصة علي مقاطع فيديو توضيحية و مواد تفاعلية و مصادر تعليمية متعددة لتوفير التعليم بمختلف الطرق التي تساعد جميع المراحل العمرية و الفئات المختلفة من الطلاب.

تتيح المنصة التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين، فيمكن للطلاب طرح الأسئلة ومشاركة استفساراتهم عبر منصة الدردشة المخصصة لذلك، كما يمكن للمعلمين تقديم ملاحظات و نصائح فورية لإرشاد الطلاب.

يمكن للمعلمين إعداد اختبارات وواجبات منزلية إلكترونية علي المنصة ويمكن للطلاب تقديم إجاباتهم أيضًا، مما يساهم في تقييم أداء الطلاب وتتبع تقدمهم الدراسي، يتم توفير جداول زمنية للدروس و المقررات الدراسية و الفصول مما يساعد الطلاب علي متابعة المهام و الانشطة المحددة من قبل المعلمين.

من أفضل الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي السعودية هي اتاحة التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين بشكل مباشر لمتابعة تقرير أداء الطلاب بما في ذلك الدرجات و الملاحظات التعليمية و مقترحات تحسين مستوي الطالب.

طريقة الدخول لمنصة مدرستي

تسجيل الدخول للطلاب

يتم توفير حسابات للطلاب من قِبل المدرسة، وتقوم المدرسة بتوزيع بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

يمكن للطلاب تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المقدمة من المدرسة، توجه الي منصة مدرستي الإلكترونية ثم قم تسجيل الدخول، قم بكتابة بيانات الدخول إلي المنصة باستخدام الاسم و كلمة المرور، قم بالدخول إلي قسم جدولي، قم بالبحث عن الحصص التفاعلية التي ترغب في حضورها من جدول الحصص، سوف يظهر لك معلومات الحصة بالإضافة إلي رابط للحضور، قم بالضغط علي الرابط وبذلك يمكنك حضور الحصص و التفاعل بشكل مباشر مع المعلم و الطلاب.

تسجيل الدخول للمعلمين

يتم توفير حسابات خاصة للمعلمين من قبل الجهة التعليمية، يمكن للمعلمين بكل سهولة عن طريق تسجيل الدخول بتباع نفس الخطوات السابقة ولكن باستخدام بيانات تسجيل الدخول المقدمة لهم.

تسجيل الدخول لأولياء الأمور

يتم توفير حسابات خاصة لأولياء الأمور من قبل المدرسة، يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول باستخدام المعلومات المقدمة لهم من قبل المدرسة، حيث يمكنهم اتباع نفس الخطوات السابقة.

منصة مدرستي السعودية تمثل نقلة نوعية في عالم التعليم، فهي ليست مجرد منصة إلكترونية بل هي بوابة تربوية تمكن الطلاب والمعلمين من استكشاف عوالم المعرفة بسهولة وفعالية، تقدم هذه المنصة محتوى تعليمي متميز، يتيح للطلاب تعلم المفاهيم و المقررات الدراسية بشكل مباشر وممتع، بفضل هذه المنصة يمكن تحسين جودة التعليم بشكل عام وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تشجع على التواصل وتبادل الأفكار بين الطلاب والمعلمين وحتي أولياء الأمور، مما يعزز تجربة التعلم ويسهم في تحقيق أهداف التعليم الشاملة.