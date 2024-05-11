شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم يتيح قراءة صفحات الويب والبحث فيها بالذكاء الاصطناعى.. كيف ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف Google Chrome ثلاث ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تشغيل هذه الميزات بواسطة نموذج Gemini AI من جوجل وقدمت أدوات محددة للتخصيص وتنظيم علامات التبويب والمساعدة في الكتابة.

وهذه الميزات متاحة حاليًا في الولايات المتحدة فقط، لكن الآن، ألمحت جوجل إلى ما قد تكون عليه بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة، وذلك استنادًا إلى مقابلة نشرتها شركة التكنولوجيا العملاقة، يبدو أن البحث وقراءة صفحات الويب قد تحصل على قوى الذكاء الاصطناعي قريبًا.

ونشرت جوجل مؤخرا مقابلة مع مديرة الهندسة في جوجل كروم Adriana Porter Felt، التي وصفت عملية التوصل إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة التي يمكن أن تجعل استخدام كروم تجربة أسهل، و قال فيلت: "كنا نفكر في كيفية جلب تقنية الذكاء الاصطناعي إلى المتصفح لجعل الإجراءات المعتادة التي تقوم بها كل يوم - باستخدام علامات التبويب، واستخدام البحث، والكتابة في النماذج، وقراءة صفحات الويب - أسهل قليلاً، وأضاف المدير أن فريق كروم بأكمله قام بتبادل الأفكار معًا.

الآن، يسلط الفحص الدقيق للاقتباس الضوء على أن منطقتين، باستخدام البحث وقراءة صفحات الويب، لم تشهدا أي ميزات جديدة حتى الآن، و أضاف التحديث الأخير ميزات الذكاء الاصطناعي لاستخدام علامات التبويب والكتابة في النماذج.

ومن الممكن أن تعتمد الميزات التالية التي يبنيها فريق كروم على هاتين المنطقتين في المتصفح، ومن المفترض أن يكون البحث أسهل نسبيًا نظرًا لوجود تجربة البحث المولدة لـ Google (SGE) بالفعل ويمكن دمجها مباشرةً على مستوى المتصفح.

ولكن إذا كان الفريق لا يريد أن يسلك هذا الطريق، فقد تكون هناك ميزة أخرى تتمثل في المرشحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تنظم النتائج بشكل أكبر بناءً على موضوع الاستعلام.

وعلى سبيل المثال، يمكن للاستعلام عن أفضل نكهة آيس كريم أن يفرز النتائج إلى مجموعات من متاجر الآيس كريم، ومقاطع فيديو YouTube، ومنشورات المدونات المستندة إلى الرأي، ومجموعات متنوعة.

تعد قراءة صفحات الويب مجالًا آخر قد تضيف فيه الشركة ميزة جديدة، لقد رأينا بالفعل أدوات تلخيص صفحات الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن برنامج Copilot من Microsoft وGalaxy AI من Samsung، يمكن أن تساعد ميزة مماثلة المستخدمين على فهم محتوى المقالة الطويلة على موقع الويب بسرعة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات هي مجرد تكهنات بناءً على تعليقات مدير هندسة كروم، ربما يعمل المطورون الذين يقفون وراء متصفح جوجل على مجموعة مختلفة تمامًا من الميزات.