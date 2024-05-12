شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعمل على تطوير بديل لبحث جوجل وتعين موظفين من الشركة لمنافستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ظهور "شات جي بي تي"، عملت جوجل على تطوير نموذج لغة كبير مماثل حتى قامت بإصدار جيميني، ومع ذلك يبدو أيضًا أن OpenAI مستوحاة من أحد منتجات جوجل، وهو خدمة بحث جوجل، ويعمل OpenAI على تعيين موظفي جوجل لتطوير ميزة بحث لـ ل"شات جي بي تي" والتنافس مع بحث جوجل.

وفي هذا الإطار، سمحت OpenAI ChatGPT إمكانية الوصول إلى الإنترنت منذ عام تقريبًا، ومع ذلك يقتصر الأمر على المشتركين المدفوعين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من الويب من خلال برنامج الدردشة الآلية.

بخلاف ذلك، يمكن لإصدار ChatGPT المتكامل من متصفح الويب بينج من مايكروسوفت أن يساعدك أيضًا في الحصول على معلومات من الويب، ومع ذلك، يأتي التنفيذ بخصائصه وقيوده الخاصة وهو ليس تمامًا مثل شات جي بي تي.

وفقًا لبلومبرج، تهدف الشركة إلى المضي قدمًا من خلال ميزة البحث لـ "شات جي بي تي" والتي ستقوم بالبحث في الويب وتقدم لك أحدث المعلومات مع الاستشهادات المناسبة، حيث تقوم OpenAI بتوظيف مهندسي جوجل من فريق البحث بشكل نشط، ومع ذلك، فإن العدد الدقيق للموظفين الذين قامت الشركة بتعيينهم غير معروف بعد.

من المؤكد أن إنشاء بديل لبحث جوجل لن يكون مهمة سهلة، ومع ذلك، فمن الصحيح أيضًا أن الشركة الناشئة قد تم تأسيسها في هذه المرحلة بقاعدة مستخدمين كبيرة جدًا، حيث يرتبط OpenAI أيضًا بشركة مايكروسوفت مما قد يساعد في الحساب.

تدرك جوجل التحديات المحتملة وتفيد التقارير أنها تتخذ خطوات لجعل منتج البحث الخاص بها أكثر مرونة وتكيفًا مع السوق المتغيرة، كما تعد إضافة جوجل لميزة الذكاء الاصطناعي التوليدية للبحث (التجربة التوليدية للبحث) مثالاً على ذلك.

ومع ذلك، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتطور البحث ويصبح أكثر فائدة كجزء من المنافسة بين الشركات العملاقة.