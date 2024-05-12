شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسي يكشف عن السبب الحقيقي وراء تركه منصة BlueSky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أيام، استقال جاك دورسي، مؤسس تويتر، من مجلس إدارة شركة Bluesky، والتى تعتبر منصة وسائط اجتماعية لا مركزية تشبه Twitter والتي ساعد دورسي في إنشائها.

وقد تصدرت المنصة الكثير من العناوين الرئيسية عندما بدأت X في إدخال تغييرات كبيرة وبدأ الناس يعتقدون أنها أصبحت أقل موثوقية، وفي وقت ما، قيل أيضًا أن الناس سيلجأون إلى Bluesky بدلاً من Twitter.

وبالعودة إلى تنحي دورسي من مجلس إدارة بلوسكي، جاء التأكيد من خلال منشورات بلوسكي على المنصة، حيث أعربت الشركة عن امتنانها لدورسي وكشفت عن بحثها المستمر عن عضو جديد في مجلس الإدارة.

ومن ناحية أخرى، أكد دورسي أنه لم يعد عضوًا في مجلس إدارة Bluesky أثناء الرد على أحد المستخدمين على المنصة، ومع ذلك، فهو لم يكشف أبدًا عن السبب وراء خروجه من مجلس الإدارة - حتى الآن.

في مقابلة مع الصحفي مايك سولانا لموقع PirateWires، تحدث دورسي بصراحة عن قراره بمغادرة Bluesky، وقال إن المنصة تبدو وكأنها ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبتها تويتر، وهذا ليس شيئًا أراد المساعدة في إنشائه.

في المقابلة، قال دورسي إنه في الأيام الأولى لتويتر، كان يتصور منصة تتجاوز حدود الشركة التقليدية المدعومة بالمشاريع، لقد تصور تويتر كبروتوكول مفتوح المصدر، لامركزي وخالي من سيطرة الشركات. ومع ذلك، لم تتحقق هذه الرؤية أبدًا، وتطور تويتر إلى كيان يحركه الربح.

وبينما كان دورسي يتنقل في تعقيدات شركة تويتر الرائدة، أصبح يشعر بالإحباط بشكل متزايد بسبب القيود التي يفرضها هيكل الشركة، وسعيًا لتحقيق رؤيته الأصلية لمنصة وسائط اجتماعية لامركزية، ساعد دورسي في إنشاء Bluesky، وهو بروتوكول مستقل مفتوح المصدر مصمم لإحداث ثورة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، زاد إحباط دورسي عندما بدأ بلوسكي يشبه الكيان ذاته الذي سعى إلى تعطيله، "كانت تلك هي اللحظة الثانية التي فكرت فيها، آه، كلا. هذا يكرر حرفيًا جميع الأخطاء التي ارتكبناها كشركة، هذا ليس بروتوكولًا لا مركزيًا حقًا. إنه تطبيق آخر. إنه تطبيق آخر يتبع خطى تويتر نوعًا ما. وقال في المقابلة: "لكن بالنسبة لجزء مختلف من السكان".

وأضاف دورسي بعد ذلك أن المشروع اتبع طرقًا تقليدية مثل جمع الأموال، والإشراف على المحتوى، وهياكل الإدارة، بما في ذلك إنشاء مجلس إدارة خدم فيه دورسي.

قال: "كل ما أردناه فيما يتعلق باللامركزية، كل ما أردناه فيما يتعلق ببروتوكول مفتوح المصدر، أصبح فجأة شركة ذات رأس مال مغامر ومجلس إدارة. هذا ليس ما أردته، وهذا ليس ما كنت أنوي المساعدة في إنشائه."

بعد أن أدرك دورسي أن Bluesky كان ينحرف عن المسار المقصود وأصبح يشبه تويتر أكثر فأكثر، اتخذ قرارًا بتحويل تركيزه نحو Nostr، وهو بديل آخر لتويتر. على عكس بلوسكي، قال دورسي إن Nostr يجسد الجوهر الحقيقي للامركزية، ويقدم بروتوكولًا مفتوح المصدر خاليًا من تأثير الشركات.

"في نفس الوقت تقريبًا، وجدت Nostr. لا نعرف من هو القائد، إنه مثل هذا البرازيلي المجهول. ليس لديه مجلس إدارة، ولا شركة تدعمه، ولا تمويل. إنه بروتوكول مفتوح حقًا. بيئة التطوير تتحرك وبسرعة وأعطيتهم مبلغًا كبيرًا من المال، يومًا بعد يوم، علمت أن هذا هو المسار الذي ظهر من شيء لم يكن مدفوعًا بتويتر، وكان رد فعل على إخفاقات تويتر، واعتقدت أن هذا كان صحيحًا. هذا ما يجب أن أساعده، وهذا ما يجب أن أدعمه".

بالنسبة إلى غير المطلعين، تنحى دورسي عن مجلس إدارة تويتر في مايو 2022، قبل أشهر من استحواذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، استقال دورسي من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر في نوفمبر 2021.

وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن السبب الدقيق وراء ترك الشركة، فقد ورد أن مجلس إدارة تويتر كان يحاول استبداله، مشيرًا إلى افتقاره إلى الابتكار والاهتمام المنقسم.