تكنولوجيا: ‏TCL تطلق تلفاز Thunderbird Sparrow 5 SE الذكي بحجم 43 بوصة في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL عن تلفاز ذكي جديد من سلسلة FFALCON وهو مناسب للميزانية. وطلق على هذا الجهاز اسم 2024 Thunderbird Sparrow 5 SE، في السوق الصينية.

يأتي التلفاز متاح الآن للشراء على موقع JD.com مقابل 889 يوانًا (125 دولارًا).

يأتي Thunderbird Sparrow 5 SE مزودًا بشاشة مقاس 43 بوصة تتميز بدقة 1920 × 1080 بكسل وهو يستخدم لوحة VA بمعدل تحديث 60 هرتز.

يدعم التلفاز تقنية HDR10، مما يعزز تجربة المشاهدة مع تباين ودقة ألوان أفضل. ومن الداخل، يتم تشغيل التلفاز الذكي بمعالج A53 رباعي النواة مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 1 جيجابايت ومساحة تخزين مدمجة سعة 8 جيجابايت، مما يضمن التشغيل السلس عبر التطبيقات.

يتميز التلفاز بميزة التشغيل السريع، التي تدعي الشركة أنها تبدأ خلال ثانيتين فقط، كما أنها تدعم التشغيل في وقت واحد باستخدام جهاز فك التشفير، مما يضيف الراحة للمستخدمين.

وفيما يتعلق بواجهة المستخدم والتحكم، يأتي التلفاز مزودًا بجهاز تحكم عن بعد يتضمن ثلاثة أزرار قابلة للتخصيص واثنين من مفاتيح التشغيل السريع المخصصة لتطبيقات بث الفيديو الشهيرة، مما يسهل الوصول إلى التطبيقات المفضلة.

ومن ناحية الصوت، يتميز التلفاز بمكبرات صوت كاملة النطاق وعالية الطاقة توفر جودة صوت واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم التلفاز بشاشة كاملة منحنية معدنية مدمجة، والتي توفر نسبة شاشة أعلى إلى الجسم، مما يسمح للمشاهدين برؤية المزيد من الصورة مقارنة بأجهزة التلفاز القياسية.

يتم تشغيل التلفاز بواسطة نظام Android 13، الذي يدعم العديد من الميزات الذكية بما في ذلك النسخ المتطابق للشاشة لاسلكيًا عبر شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجا هرتز، والتفاعل على شاشات متعددة، والوصول إلى العديد من التطبيقات والمحتوى عبر الإنترنت.

وقد حصل التلفاز أيضًا على اعتماد TÜV Rheinland للحصول على ضوء أزرق منخفض وأداء خالٍ من الوميض، مما يشير إلى ملاءمته للعرض الممتد دون التسبب في إجهاد كبير للعين.

للاتصال، تم تجهيز Thunderbird Sparrow 5 SE بمنفذي HDMI 2.0 ومنفذ Ethernet ومنفذ USB-A 2.0 ومنفذ إدخال AV، مما يلبي احتياجات الوسائط المختلفة والاتصال بالإنترنت.

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