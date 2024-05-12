تكنولوجيا: جوجل تقوم الآن بتصميم هواتف Pixel مع وضع تصميم الحافظة في الاعتبار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أكتوبر الماضي، صرحت جوجل بجرأة أن هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro هما أجمل الهواتف التي قامت بتصنيعها على الإطلاق.

والآن، تكشف مقابلة مع مدير التصميم الصناعي في جوجل، الذي أصدر هذا الإعلان، بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول عملية Pixel.

وقال كلود زيلويغر، مدير التصميم الصناعي في جوجل، إن الفريق “بدأ في تصميم المنتج مع الحافظة معًا منذ البداية” اعترافًا بكيفية “استخدام 90 بالمائة من الأشخاص للحافظات“.

بدأ هذا مع Pixel 8 ومن المفترض أن ينطبق على حافظات الطرف الأول، وربما حتى الإرشادات المقدمة لبرنامج شركاء Made for Google.

ويقول زيلويغر إن الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي “يهتم بالحصول على تجربة مدروسة ومتكاملة بعمق” وأنه “يحب التصميم“.

ومع وجود المربع الموجود في هاتفي Pixel 4 و 5، أصبحت الكاميرات “أحد عناصر التصميم الأساسية“.

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