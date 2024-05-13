تكنولوجيا: سوني تلمح لأبعاد Sony Xperia 1 VI المرتقب في فيديو تشويقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سوني في 17 من مايو لكشف النقاب عن هاتف Sony Xperia 1 VI، ولقد شاركت سوني فيديو تشويقي جديد يؤكد على خطط الشركة لتبني أبعاد جديدة مختلفة لهذا الإصدار مقارنة بإصدارات الشركة السابقة.

ويستهدف الإعلان التشويقي الجديد من سوني التركيز بشكل خاص على تصميم شاشة الهاتف، حيث تنتقل سوني إلى تبني تقنية جديدة في شاشة هذا الإصدار، وتشير التوقعات إلى أن Xperia 1 VI يأتي بنموذج جديد من محرك “BRAVIA” الذي إستخدم في سلسلة أجهزة تلفاز BRAVIA للعام 2024.

وتتحول سوني في هاتف Xperia 1 VI لتبني أبعاد 19.5:9 الشائعة في الهواتف الذكية كبديل لأبعاد 21:9 التي تميزت بها سلسلة هواتف Xperia 1.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار سوني الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش، كما تتخلى سوني عن دعم هذا الإصدار بجودة عرض 4K على غرار الإصدارات السابقة من هواتف Xperia 1.

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