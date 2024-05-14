تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة vivo Watch 3 ECG الذكية بسعر 217 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo مؤخراً عن ساعة vivo Watch 3 ECG الذكية التي تنطلق دون تغيير في التصميم وسعر 217 يورو.

تتميز ساعة vivo Watch 3 ECG الذكية بتصميم يحاكي إصدار الشركة الأصلي vivo Watch 3 التي قدمت في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتنطلق ساعة vivo Watch 3 ECG بتغيير رئيسي في دعم ECG، حيث من المقرر أن تدعم الساعة الذكية رصد تخطيط كهربية القلب لمدة 30 ثانية، ومن ثم تعمل الساعة الذكية على دفع تقرير لتطبيق vivo Health.

ومن المقرر أن تقدم vivo هذا الإصدار بسعر 217 يورو أو 237 دولار، كما تقدم الشركة عرض عند شراء أحد إصدارات الشركة من سلسلة هواتف X، حيث تقدم الساعة الذكية بسعر 191 يورو أو 207 دولار.

وتنطلق Watch 3 ECG بنظام Blue OS، كما تدعم الساعة الذكية الإتصالات الخلوية عبر eSIM، وعلى غرار الإصدار الأصلي تقدم vivo الإصدار الجديد بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، كما تأتي بسعة تخزين 4 جيجا بايت، وتضم بطارية بقدرة 505 mAh.

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