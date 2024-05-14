تكنولوجيا: هاتف Realme GT 6T سيوفر يوم كامل من الاستخدام مع 10 دقائق شحن فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر إطلاق هاتف Realme GT 6T في الهند الأسبوع المقبل. ولكن قبل الإعلان الرسمي، شاركت الشركة مرة أخرى إعلان تشويقي آخر لهذا الجهاز.

وقد سلط هذا الإعلان الضوء على البطارية الضخمة للهاتف الذكي القادم وسرعات الشحن السريعة للغاية.

لذلك دعونا نلقي نظرة؛ أكد أحدث إعلان تشويقي للعلامة التجارية الصينية أن Realme GT 6T سيتم تشغيله بواسطة بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير. كما أنه يدعم الشحن السريع المذهل بقوة 120 واط.

هذا ملحوظ بالنسبة للهواتف الذكية متوسطة المدى. وتدعي الشركة أيضًا أن الجهاز يمكن أن يوفر لك يومًا كاملاً من الاستخدام بعد 10 دقائق فقط من الشحن.

يعد هذا ادعاء طويل الأمد لأنه لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بإمكانك إطالة عمر البطارية بشحن 50 بالمائة فقط.

يتم تقديم الشحن SuperVOOC بقوة 120 واط عبر شاحن Gallium Nitride بقوة 120 واط الخاص بالعلامة التجارية، والذي يعد بأن يكون صغير الحجم ويأتي مع تبديد فعال للحرارة.

كما ان حزمة البطارية نفسها مقسمة أيضًا بين نصفين من الخلايا بسعة 2750 مللي أمبير مما يسمح بمضاعفة طاقة الشحن، وفقًا لـ Realme.

للتذكير، ستكشف Realme عن GT 6T في الهند في 22 مايو 2024. وسيصل بتصميم Premium Nano Mirror. ومن المتوقع أن يكون هذا الطراز هو أول جهاز يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 7+ Gen 3 في المنطقة.

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