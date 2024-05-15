تكنولوجيا: جوجل تستعد لدفع الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 يوم الأربعاء #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإستعراض مميزات وتفاصيل تحديث Android 15 غداً خلال فعاليات مؤتمر المطوريين للعام 2024، كما تستعد عملاق البحث لإطلاق الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 يوم الأربعاء.

كشفت جوجل اليوم عن الجديد من مميزات الذكاء الإصطناعي خلال مؤتمر Google I/O، حيث كانت تقنية الذكاء الإصطناعي المحور الرئيسي في اليوم الأول للمؤتمر.

ولقد انطلق تحديث تطبيق Gemini على أنظمة التشغيل، مع Gemini Nano التي تقدم الإمكانيات الجديدة للذكاء الإصطناعي على الأجهزة المحمولة.

من جانب أخر كانت جوجل قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 15 للمعاينة من قبل المطوريين في شهر فبراير من هذا العام، والذي كشف عن بعض التغييرات في واجهة المستخدم.

ويأتي الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15 المقرر إطلاقه يوم الأربعاء بتعييرات كبيرة ومميزات جديدة تستعرضها جوجل خلال الحدث.

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