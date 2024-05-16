تكنولوجيا: تحديث Android 15 يجلب ميزة إعادة تشغيل البلوتوث بشكل تلقائي لدعم خدمة “Find My”والمشاركة السريعة للملفات #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15 ببعض المميزات الجديدة للمستخدمين، والتي تتضمن ميزة إعادة تشغيل البلوتوث بشكل تلقائي بعد مرور يوم من إيقاف التشغيل.

أجرت شركة جوجل تغيير على آلية عمل تقنية البلوتوث في نظام تشغيل الأندوريد مع إنطلاق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15.

ومن المقرر أن يدعم التغيير الجديد المستخدم في حالة إيقاف تنشيط تقنية البلوتوث، حيث تعمل الميزة على التنشيط التلقائي من جديد في صباح اليوم التالي.

أيضاً ينطبق هذا التغيير الجديد في آلية تنشيط البلوتوث في الإعدادات السريعة، وأيضاً في إعدادات النظام التقليدية.

من جانب أخر لم توضح جوجل سبب هذا التغيير بشكل دقيق، إلا أن التحديثات في صفحة البلوتوث تكشف عن سبب إجراء هذا التغيير بهدف المشاركة السريعة عبر “Quick Share” مع الأجهزة المحيطة وأيضاً لدعم ميزة “Find My Device” عند البحث عن الأجهزة.

المصدر