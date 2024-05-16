تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بكاميرة tele المميزة بتكبير بصري حتى 3 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بكاميرة tele المميزة بتكبير بصري حتى 3 مرات على عكس ما جاء في تسريبات سابقة.

أشار تقرير سابق إلى أن سامسونج تخطط لتقليص إعدادات الكاميرة في هاتف Ultra القادم عن طريق إزالة كاميرة tele والإعتماد على المستشعر الرئيسي المميز بدقة 200 ميجا بيكسل.

إلا أن أحدث التقارير التي نشرت من “Ice Universe” كشفت عن أن هاتف S25 Ultra لن يسقط كاميرة tele المميزة بتكبير بصري حتى 3 مرات، كما يأتي Galaxy S25 Ultra بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية على غرار إصدار الشركة الحالي.

كما يشير تقرير “Ice Universe” إلى أن هاتف Ultra القادم سيأتي بترقية جديدة في كاميرة tele، التي قدمت بدقة 10 ميجا بيكسل ودعم لتكبير بصري حتى 3 مرات منذ إنطلاق هاتف Galaxy S21 Ultra وحتى الآن، حيث كان التغيير الوحيد بين هذه الإصدارات في البعد البؤري المميز للكاميرة.

ولا يختلف الحال مع الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 12 ميجا بيكسل وزاوية 120 درجة، حيث لم يطرأ على هذه الكاميرة ايضاً أي تغيير منذ إنطلاق S20 Ultra وحتى الآن.

ولقد حصلت الكاميرة الرئيسية في إصدارات Ultra على النصيب الأكبر من الترقية، حيث قدمت سامسونج هاتف S20 Ultra بمستشعر HM1 المميز بدقة 108 ميجا بيكسل، وجاءت S21 Ultra وS22 Ultra بمستشعر HM3 المميز أيضاً بدقة 108 ميجا بيكسل، ومن ثم قدمت سامسونج هواتف S23 Ultra وS24 Ultra بمستشعر HP2 بدقة 200 ميجا بيكسل.

ويأتي الإصدار القادم من هواتف Ultra أيضاً بمستشعر Galaxy S24 Ultra الرئيسي، إلا أن S25 Ultra يأتي بتحسينات أخرى لجذب أكبر قدر من الإضاءة.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن كاميرة periscope تأتي في إصدار Galaxy S25 Ultra بميزة البعد البؤري القابل للتغيير على غرار هواتف Xperia 1 من سوني.

المصدر