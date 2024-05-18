تكنولوجيا: ‏Android 14 يضيف وضع الصورة داخل الصورة للتلفاز ويقلل من استهلاك الطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم Google I/O إصدارًا جديدًا من نظام Android TV، والذي يعتمد على Android 14. تمامًا مثل Wear OS 5 الجديد (الذي يعتمد أيضًا على Android 14)، وهناك تركيز على تقليل استهلاك الطاقة.

لكن الميزة الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمستخدمين هي دعم وضع الصورة داخل الصورة.

يتيح ذلك شكلاً من أشكال تعدد المهام من خلال تطبيق واحد يعمل في وضع ملء الشاشة وآخر في نافذة صغيرة. سيؤدي هذا إلى تمكين العديد من حالات الاستخدام:

المؤشر : النتائج الرياضية الحية أو مؤشرات الأسهم .

المنزل الذكي : يعرض أجراس الأبواب المتصلة أو أجهزة مراقبة الأطفال .

الاتصال : إجراء مكالمات فيديو أو صوتية أثناء مشاهدة التلفاز .

الصحة : ​​ تتبع اللياقة البدنية أو مراقبة الصحة .

وتشير جوجل إلى أن وضع PiP سيكون متاحًا على “إصدارات Android 14 TV المؤهلة“، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت جميع أجهزة التلفاز ستدعم الوضع الجديد. كما لا يمكنك استخدام تطبيقين للوسائط في وقت واحد.

يعد Android 14 للتلفاز بأداء محسّن وأوقات بدء التشغيل (بما يصل إلى 4 ثوانٍ في بعض الحالات). ويجب أن تشهد الأجهزة ذات الذاكرة المنخفضة أيضًا زيادة في الأداء.

يعمل إصدار نظام التشغيل الجديد أيضًا على تقليل استخدام الطاقة. وسيؤدي وضع الطاقة المنخفضة إلى إيقاف الاتصال بالشبكة عندما لا يكون التلفاز قيد الاستخدام.

وسيؤدي وضع الطاقة المتزايدة إلى إبقاء الشبكة نشطة وتمكين وظائف Google Home.

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