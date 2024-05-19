شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارات تسلا تصل بدون ألعاب Steam فى بعض عمليات التسليم الجديدة من طراز X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتخلى Tesla عن دعم Steam في بعض عمليات التسليم الجديدة من الطراز X، وفقًا لرسالة من الشركة شاركها أحد مستخدمي Reddit الذي يتوقع استلام النسخة طويلة المدى من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية.

تنبه رسالة Tesla العميل إلى أن الشركة "تقوم بتحديث كمبيوتر الألعاب" في الطراز X مضيفة: "لم تعد قادرة على لعب ألعاب Steam"، وتنتهي الرسالة بزر ليؤكد العميل أنه سيتابع عملية التسليم.

وليس هناك ما يشير إلى أن نماذج تسلا الأخرى سوف تتأثر، ولا نرى أي علامات تشير إلى أن شركة صناعة السيارات تخطط لإزالة Steam من سيارات المالكين الحاليين من خلال تحديث البرنامج، ومع ذلك، يبدو أن شركة Tesla تميل بالفعل نحو إسقاط دعم Steam لبعض الطرازات الأخرى.

على سبيل المثال، لا يتوفر Steam في Cybertruck، ولم تقل Tesla ما إذا كانت تخطط لجلب منصة الألعاب إلى سياراتها الأكثر مبيعًا من طرازي Y وModel 3 ، على الرغم من الطرازات الأحدث التي تحتوي على معالجات AMD Ryzen المحسنة، قامت الشركة بالفعل بإزالة بعض الألعاب على مر السنين، بما في ذلك Sonic the Hedgehog.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ايلون ماسك بترويج Steam كنقطة بيع، حيث أعلن عن وحدة معالجة الرسومات الجديدة باعتبارها قوية مع القدرة على لعب ألعاب من الدرجة الأولى مثل Cyberpunk 2077 .

وتم إطلاق Steam في نسخة جديدة لعام 2022 من الطرازين S وModel X المعاد تصميمهما ، ولم يتم تثبيت طرازات 2021 الأولية بذاكرة وصول عشوائي كافية لدعم الألعاب المعلن عنها، لذلك لم يتم تضمين Steam، وقال ماسك إن التحديث سيكون متاحًا، لكنه ليس مجانيًا .

وهناك تكهنات بأن شركة Tesla قد تتراجع عن أجهزة الألعاب القوية في سيارات الطرازين S وX الجديدة، وكان " ماسك " منشغلًا بالضغط على الشركة من خلال عمليات تسريح العمال الساخنة في محاولة لجعل الشركة " متشددة تمامًا".

وقامت شركة Tesla بتقليص الشكل الذي ستبدو عليه السيارة الجديدة منخفضة التكلفة وتتجه نحو بناء سيارة أجرة آلية، مما يعني أن ألعابًا مثل The Witcher لم تعد أولوية.