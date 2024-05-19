شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يرد على ضجة استباق تقديم GPT-40 قبل مؤتمر المطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة يمكن اعتبارها تحولًا استراتيجيًا في مشهد الذكاء الاصطناعي، أحدثت OpenAI ضجة من خلال تقديم أحدث ابتكاراتها، GPT-4o، قبل يوم واحد فقط من مؤتمر مطوري I/O السنوي لشركة جوجل، حيث يمكن لنموذج AI ChatGPT الجديد هذا إنشاء محتوى أو فهم أوامرك في الصوت أو النص أو الصور، هناك وضع صوتي جديد يمكنه التحدث معك مثل البشر، ويمكنك إجراء محادثات ذهابًا وإيابًا دون أي مشاكل، ويتم توفير ChatGPT 4o مجانًا لجميع المستخدمين.

في اليوم التالي في حدث I/O 2024، أعلنت جوجل عن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة إلى Gemini، بما في ذلك القدرات المستندة إلى الصوت لإجراء محادثات شبيهة بالإنسان، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان OpenAI قد سرق الأضواء من خلال إطلاق ميزة مماثلة قبل يوم واحد، وهو أمر قد يكون منطقي لأن جوجل أعلنت عن تواريخ حدث I/O الخاص بها قبل بضعة أسابيع وأكدت OpenAI تاريخ الحدث مؤخرًا.



رد ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل وشركتها الأم الفابت، على هذا السؤال عندما طرحته قناة CNBC، وقال : "من وجهة نظري، نقطة التحول هذه التي نواجهها مع الذكاء الاصطناعي، الفرصة التي أراها، التي تريد تصغيرها، حقيقة أن حدثًا واحدًا قد حدث خلال يوم واحد، لا يهم مع مرور الوقت."

وشدد بيتشاي على رؤية جوجل طويلة المدى، مسلطًا الضوء على استثمار الشركة المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة المليارات من البشر، ووصف خطوة OpenAI بأنها مجرد ومضة مؤقتة، معترفًا بقيمة المنافسة والابتكار في دفع التقدم.



وقال: "نحن منقسمون مثلكم جميعًا بسبب الابتكار. فهو يدفعنا إلى القيام بعمل أفضل، إنه أمر جيد للعالم وبالنسبة لي، كان أسبوعًا رائعًا للتواجد في مجال التكنولوجيا".

وأشار بيتشاي إلى أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي في أماكن مثل الهند، حيث توفر التغيرات التكنولوجية فرصًا خاصة للتقدم، واستخدم احتضان الهند السريع لتكنولوجيا الهاتف المحمول كمثال، موضحًا كيف يمكن للبلاد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمواصلة النمو.

وقال:" أدوات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لكثير من منتجاتنا، تعد الهند الدولة رقم واحد، من حيث قاعدة المستخدمين، ونحن ملتزمون بتقديم نفس أدوات الذكاء الاصطناعي"."كذلك نرى الكثير من أنشطة التطوير على أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية، كما أن الشركة ستكون في وضع جيد مع حدوث التحول إلى الذكاء الاصطناعي.