تكنولوجيا: أحدث الإصدارات التجريبية لـiOS وiPadOS تضم أداة لإزالة الأشخاص فى خلفية الصور

تتوفر أحدث إصدارات iOS 18.1 وiPadOS 18.1 التجريبية للمطورين من أبل، وهي تتضمن بعض ميزات Apple Intelligence الجديدة، وأبرزها أداة Clean Up في تطبيق Photos، والتي تشبه إلى حد كبير Magic Eraser من جوجل، والفكرة هي أنه يمكنك إزالة الكائنات الخلفية من لقطاتك دون تعديل الموضوع، حتى إذا كان العنصر غير المرغوب فيه يتداخل مع الشخص الذي تركز عليه.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، كشفت شركة أبل، أنه يمكن للأداة إزالة الظل وانعكاس الكائن غير المرغوب فيه أيضًا.

وتلاحظ الشركة أن تطبيق Photos سيحدد لك عناصر الخلفية المشتتة للانتباه، لذلك يجب أن تكون قادرًا على إزالتها بضغطة واحدة.

بخلاف ذلك، يمكنك وضع دائرة أو تمرير الفرشاة فوق الكائن الذي تريد حذفه، وتعمل ميزة Clean Up للحصول على تفاصيل أدق عند التكبير أيضًا.

كما أن الأداة متوافقة مع كل صورة في ألبوم الكاميرا، بما في ذلك تلك التي التقطتها باستخدام جهاز iPhone أو iPad قديم، أو حتى كاميرا DSLR.

هناك تحديث آخر أصغر لـ Apple Intelligence في الإصدار التجريبي الأخير، حيث تمكن أولئك الذين كانوا يتحققون من الإصدارات السابقة من تلقي ملخصات لإشعارات البريد والرسائل المتعددة، وستعمل هذه الميزة الآن مع تطبيقات أخرى.



هناك العديد من ميزات Apple Intelligence الأخرى التي أعلنت عنها الشركة ولكنها لم تبدأ بعد في اختبارها في إصدارات المطورين التجريبية، بما في ذلك إنشاء الصور والرموز التعبيرية، والإشعارات ذات الأولوية، والإجراءات داخل التطبيق وتحديثات السياق الشخصي لـ Siri، والتوافر للغات ومنصات أخرى، وبالطبع تكامل ChatGPT.



كما أن الأجهزة الوحيدة التي تدعم ميزات Apple Intelligence في الوقت الحالي هي iPhone 15 Pro وPro Max، وأجهزة Mac وiPad المزودة بشريحة M1 أو أحدث.

يمكن لأي شخص لديه جهاز iPhone أو iPad متوافق تثبيت أحدث إصدارات iOS 18.1 وiPadOS 18.1 التجريبية للمطورين، ولكن من الجدير دائمًا أن نضع في اعتبارنا أن الإصدارات التجريبية قد تحتوي على أخطاء، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك أولاً على الأقل إذا لم يكن لديك جهاز ثانوي للاختبار ولا تريد المخاطرة بوجود أي مشكلات كبيرة على الهاتف الذي تستخدمه طوال الوقت.

من غير المرجح أن يتم تضمين ميزات Apple Intelligence في الإصدارات الأولى للبيع بالتجزئة من iOS 18 و iPadOS 18، والتي من المفترض أن تكون متاحة بعد وقت قصير من حدث iPhone 16 في الشهر المقبل.

ومن المحتمل أن تبدأ في طرحها في iOS 18.1 و iPadOS 18.1، والتي من المتوقع أن تكون متاحة للجميع في أكتوبر.