تكنولوجيا: شاشة LG UltraGear OLED 45GX990A تأتي لمعرض لاس فيجاس بتصميم قابل للإنحناء #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود LG في معرض CES 2025 لإطلاق إصدار جديد من الشاشات المميزة بتصميم قابل للإنحناء، ولقد كشفت عن بعض تفاصيل الشاشة التي تنطلق بعنوان LG UltraGear OLED 45GX990A.

قدمت Corsair في نهاية 2022 شاشة Xeneon Flex 45WQHD240 التي تضم لوحة بتصميم مرن من LG، والتي جاءت بدقة عرض 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 240 Hz وتقنية WOLED.

وفي فعاليات لاس فيجاس 2025 التي تبدأ الأسبوع المقبل تقدم LG Electronics شاشة UltraGear OLED 45GX990A، التي تتميز بتصميم مرن يمكن أن يتحول بسلاسة بين تصميم مسطح بالكامل وتصميم منحني 900R عن طريق دعم الإنحناء.

أيضاً تتميز شاشة 45GX990A بجودة عرض 5120 في 2160 بيكسل، بكثافة عرض 125 بيكسل لكل إنش، كما تدعم LG الشاشة بطبقة البيكسل الفرعي RGWB لتحسين آداء العرض في الشاشة.

وتتميز الشاشة بتصميم مقاوم للوهج ويدعم خفض الإنعكاسات عبر طبقة طلاء (AGLR)، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث متغير، وتدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium Pro، وNvidia G-SYNC لمنع تمزق إطارات الشاشة، كما تدعم الشاشة الإستجابة السريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG، ومن المقرر أن تقدم الشركة مزيد من التفاصيل حول الشاشة في معرض CES 2025.

المصدر