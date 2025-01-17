شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار مركبة الفضاء "ستارشيب" يتسبب فى تغيير مسار رحلات جوية والان مع تفاصيل الخبر

أجرت شركة سبيس إكس رحلة الاختبار السابعة لصاروخ ستارشيب، لكن مركبة ستارشيب غير المأهولة في المرحلة العليا انفجرت في الهواء بعد وقت قصير من انفصالها عن معزز سوبر هيفي في المرحلة الأولى.

وبدأت لقطات للحطام المتساقط فوق منطقة البحر الكاريبي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس، حيث نشر رئيس شركة سبيس إكس إيلون ماسك أن "الترفيه مضمون" مع كل إطلاق لمركبة ستارشيب.

لكن إدارة الطيران الفيدرالية ربما وجدت الأمر أكثر إزعاجًا من الترفيه، حيث اضطرت الوكالة إلى تنبيه الطيارين إلى "منطقة خطرة لسقوط حطام صاروخ ستارشيب"، وفقًا لتقرير CNBC، الذي أضاف أن عددًا من الرحلات الجوية فوق منطقة البحر الكاريبي انحرفت عن مسارها المقصود، ووفقًا لبرنامج تتبع الرحلات الجوية، "بدا أنها عادت أدراجها، بما في ذلك الطائرات التجارية وطائرات الشحن التابعة لشركات JetBlue وSpirit وFedEx" ، ولم تدل شركات الطيران المتضررة بأي تعليق عام بعد حول الاضطراب الذي لحق برحلاتها.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في وقت لاحق أنها "أبطأت لفترة وجيزة وحولت الطائرات حول المنطقة التي سقطت فيها حطام المركبات الفضائية"، مضيفة أن "العمليات الطبيعية استأنفت".

وبحسب بعض اللقطات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد حطام الصاروخ وهو يهبط بالقرب من جزر توركس وكايكوس في منطقة البحر الكاريبي، على بعد حوالي 1600 ميل (2600 كيلومتر) من منشأة الإطلاق ستاربيس التابعة لسبيس إكس بالقرب من بوكا تشيكا في تكساس.

وقالت شركة سبيس إكس إنها فقدت الاتصال بمركبة ستارشيب بعد فترة وجيزة من انفصالها عن الصاروخ المعزز سوبر هيفي، لكنها تحقق الآن في سبب تفكك المركبة الفضائية أثناء رحلتها، ولو سارت الأمور وفقًا للخطة، لكانت المركبة ستارشيب قد نفذت هبوطًا حارقًا فوق المحيط الهندي بعد حوالي ساعة من الإطلاق لكن هذا لم يحدث.

وفى الوقت نفسه، نجح الصاروخ المعزز في المرحلة الأولى في تحقيق هدف مهمة سبيس إكس المتمثل في العودة إلى موقع الهبوط والتمركز في الأذرع الميكانيكية العملاقة لبرج الإطلاق.

وتخطط ناسا لاستخدام المركبة الفضائية في رحلات إلى القمر وربما حتى المريخ كجزء من برنامج أرتميس ، وفي أحد تعليقاته الأخيرة قبل ترك منصبه كرئيس لوكالة ناسا في غضون أيام قليلة، قال بيل نيلسون : "تهانينا لسبيس إكس على رحلة الاختبار السابعة للمركبة الفضائية والنجاح الثاني في التقاط الصاروخ المعزز، إن رحلات الفضاء ليست سهلة، إنها بعيدة كل البعد عن الروتين.

ولهذا السبب تعد هذه الاختبارات مهمة للغاية كل منها يقربنا من طريقنا إلى القمر ثم إلى المريخ من خلال برنامج أرتميس".