شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو YouTube Music على iOS يحصلون على طريقة جديدة لاستكشاف صفحات الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

تستمر خدمة YouTube Music في إحداث تغييرات كبيرة من خلال تقديم ميزات جديدة لمنافسة Spotify ، ففي عام 2023 قدمت موجز Samples، الذي يشبه YouTube Shorts بشكل أساسي ولكنه يركز على الموسيقى وهو مقاطع فيديو سريعة مصممة لمساعدتك في العثور على أغنيتك المفضلة التالية.

والآن، يبدو أن Samples تتحول إلى نوع من المحفظة المرئية لصفحات الفنانين، مما يمنحهم طريقة جديدة لعرض موسيقاهم.

يكشف تقرير حديث أنه عند زيارة صفحة فنان على YouTube Music لنظام التشغيل iOS، سترى الآن زر "Samples" في الشريط العلوي بجوار المشاركة والبحث ، ويؤدي الضغط عليه إلى بدء تشغيل موجز Samples الذي يضم مقاطع قصيرة من الأغاني الحصرية لهذا الفنان ، ولا يزال من السهل الوصول إلى موجز Samples الرئيسي فهو موجود في الأسفل، بين زري Home وExplore.

إن إضافة ميزة تتيح لك الاستماع إلى عينات من أعمال فنان معين فقط هي طريقة سريعة وسهلة للتعرف على موسيقاه قبل التعمق في الكتالوج الكامل، وفى النهاية، هذا هو الغرض منها، وتمنحك العينات لمحة عن أجواء الفنان ومقطع الفيديو الموسيقي والأغنية نفسها، وإضافتها إلى صفحات الفنان أمر منطقي تمامًا.



بالاضافة إلى ذلك، فإن المنافس الرئيسي لـ YouTube Music، Spotify، لديه بالفعل ميزة مماثلة (إن لم تكن هي نفسها)، وعندما تزور صفحة فنان على Spotify، يمكنك بسهولة الاستماع إلى عينات من مساراته من خلال الضغط فوق الزر الموجود في الأعلى بجوار Follow ، لذا، من الجيد أن نرى YouTube Music يواكب هذا التطور.

ومع ذلك، فإن زر Samples الجديد على صفحات الفنانين غير متاح للجميع حتى الآن ، ويبدو أن التطبيق يطرحه تدريجيًا ، وإذا كنت في نفس القارب، فقد تضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لم تظهر على YouTube Music لنظام Android حتى الآن أيضًا.

وفى أخبار أخرى خاصة بـ YouTube Music، بدأت المنصة في اختبار ميزة قياس جديدة للفنانين ، كما تعمل على ابتكار طريقة جديدة ومبتكرة لمشاركة الموسيقى ، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تثبيت مساراتك المفضلة في قسم الاتصال السريع للوصول السريع .