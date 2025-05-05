شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب قد يمدد الموعد النهائي لشركة تيك توك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يمدد مجددًا الموعد النهائي لشركة بايت دانس الصينية لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 19 يونيو، وفي مقابلة مسجلة مع شبكة إن بي سي نيوز من منتجعه في مار آلاغو، قال ترامب: "أود أن يتم ذلك"، في إشارة إلى صفقة سحب الاستثمارات المتعثرة منذ فترة طويلة، تواجه تيك توك حظرًا بموجب القانون الأمريكي ما لم توافق بايت دانس على فصل عملياتها في الولايات المتحدة إلى شركة مملوكة لأمريكيين.

وقد تأجلت الصفقة المخطط لها مرتين بالفعل، حيث كان من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في يناير، ثم أرجأه ترامب إلى أوائل أبريل، ثم إلى يونيو، مع استمرار المفاوضات، ووفقًا لرويترز، فإن الاقتراح قيد الدراسة سينقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، يسيطر عليها مستثمرون أمريكيون.

ومع ذلك، تعثر التقدم بعد اعتراض الصين على الخطة، خاصة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة باهظة على الواردات من الصين، وعلى الرغم من هذه التوترات، صرّح ترامب بأنه يعتقد أن الصين ترغب بشدة في إبرام صفقة، وقال لشبكة NBC، مشيرًا إلى تأثير الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فُرضت مؤخرًا على السلع الصينية: "إنهم يرغبون بشدة في ممارسة الأعمال التجارية"، وبينما استبعد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية لمجرد ضمان سحب استثمارات تيك توك، ألمح إلى أنه قد يخفضها كجزء من اتفاقية أوسع نطاقًا في المستقبل.

ويُلفت هذا التأخير الانتباه مجددًا إلى تيك توك، المنصة التي لطالما أثارت جدلًا سياسيًا في الولايات المتحدة بشأن مخاوف من نفوذ الحكومة الصينية والتعامل مع بيانات المستخدمين، وفي عام 2023، وافق المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين على قانون يُلزم شركة بايت دانس إما ببيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر على مستوى البلاد، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي مرتبطة بشركتها الأم الصينية.

لكن ترامب، الذي أيد سابقًا حظر التطبيق خلال ولايته الأولى، خفف موقفه منذ ذلك الحين، ويصف تيك توك الآن بأنه "مثير للاهتمام" ويُنسب إليه الفضل في مساعدته على التواصل مع الناخبين الشباب خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.

وقد أثار دعمه انتقادات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين يجادلون بأنه يفتقر إلى السلطة القانونية لمواصلة تمديد الموعد النهائي. كما يتساءلون عما إذا كان هيكل الصفقة الحالي يفي بالمتطلبات القانونية لفصل تيك توك تمامًا عن السيطرة الصينية.

وفي غضون ذلك، أفادت التقارير أن المناقشات مستمرة خلف الكواليس، لا يزال مستثمرو بايت دانس الأمريكيون يعملون على إيجاد حل، لكن الكثير يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين قادرتان على حل نزاعاتهما الجمركية المستمرة، وفقًا لتقرير رويترز.

أبدت عدد من الشركات الأمريكية اهتمامها بالاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، بما في ذلك أوراكل، التي تستضيف خوادمها بالفعل الكثير من بيانات تيك توك في البلاد. كما وردت أسماء شخصية يوتيوب الشهيرة مستر بيست وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بيربلكسيتي في عروض مضاربة، إلى جانب مبادرة مشروع ليبرتي للملياردير فرانك ماكورت. كما وردت تقارير عن تقدم مايكروسوفت وأمازون بعروض لشراء أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.