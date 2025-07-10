شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خفض تمويل "ناسا" يدفع لهروب الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وثائق اطلعت عليها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تواجه أزمة غير مسبوقة مع استعداد ما لا يقل عن 2,145 من كبار موظفيها لمغادرة الوكالة، ذلك في إطار خطة حكومية واسعة لخفض حجم الجهاز الإداري الفيدرالي.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن تلك الخطوة تنذر باضطرابات محتملة في سياسات الفضاء التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ويحرم الوكالة من عقود من الخبرة المتراكمة؛ حيث يمثّل الموظفون المغادرون الفئات من "جي إس-١٣ إلى جي إس-١٥" وهي رتب حكومية عليا غالبًا ما تُخصص لأصحاب المهارات المتخصصة أو المسؤولين الإداريين.



ويتركّز العدد الأكبر من المغادرين ضمن الرتبة GS-15، حيث سيغادر 875 موظفًا من هذا المستوى، فيما يشكّل هؤلاء الموظفون 2,145 الغالبية العظمى من أصل 2,694 موظفًا مدنيًا وافقوا على مغادرة ناسا، ضمن حزمة من العروض شملت التقاعد المبكر، وتعويضات إنهاء الخدمة، والاستقالات المؤجلة، في إطار جهود أوسع تقودها الإدارة الأمريكية لخفض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية.



وتُظهر الوثائق أن العديد من المغادرين يعملون ضمن المهام الأساسية لوكالة ناسا، حيث تشمل قائمة المغادرين 1,818 موظفًا يعملون في مجالات مثل العلوم ورحلات الفضاء المأهولة، بينما يؤدي الباقون أدوارًا داعمة تشمل تقنية المعلومات، وإدارة المرافق، والشؤون المالية.



وتأتي هذه المغادرات عقب اقتراح من البيت الأبيض لموازنة عام 2026 يقضي بخفض تمويل ناسا بنسبة 25% وتسريح أكثر من 5,000 موظف، وإذا أقرّ الكونجرس هذه التخفيضات، فستعمل الوكالة حينها بأقل ميزانية وعدد موظفين منذ أوائل ستينيات القرن الماضي.



وتوزعت الخسائر البشرية على مراكز ناسا الإقليمية العشرة، التي تُعد مقرات أساسية لمعظم أعمال الوكالة، بدءًا من التخطيط لمهام رواد الفضاء إلى إرسال مجسات إلى الفضاء العميق.



وبدورها، قالت المتحدثة باسم ناسا بيثاني ستيفنز: "ما زلنا ملتزمين برسالتنا في ظل ميزانية أكثر تقنينًا، ونعمل بشكل وثيق مع الإدارة لضمان استمرار قيادة الولايات المتحدة لمجال استكشاف الفضاء، وتحقيق التقدم في أهداف رئيسية مثل القمر والمريخ".



وحتى الآن، لا يشكل المغادرون الـ 2,694 سوى نصف عدد التخفيضات التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيقها، ما يعني أنه قد يتم اللجوء إلى عمليات تسريح قسرية إذا لم يشارك مزيد من الموظفين في برنامج الاستقالة المؤجلة، الذي ينتهي في 25 يوليو الجاري.



ورغم أن اقتراحات البيت الأبيض بشأن خفض الميزانية والموظفين لم تتحول بعد إلى قوانين نافذة، فإن المشرعين في الكونجرس قد يرفضون هذا التوجه.



وقد أبدت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي تشرف على شؤون ناسا، دعمها للاحتفاظ بالموظفين في مشروع قانون أصدرته في مارس الماضي.