تكنولوجيا: #AppleEvent آبل تكشف عن Apple Watch Series 11 بميزة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم واتصال 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن Apple Watch Series 11 خلال حدث “Awe Dropping”، وهي ساعة ذكية تجمع بين ميزات صحية متطورة وتحسينات في الأداء. تتميز الساعة بشاشة Retina LTPO OLED مقاس 1.6 أو 1.8 بوصة (42 أو 46 ملم) مع سطوع يصل إلى 2000 نيتس، مما يحسن الرؤية في ضوء الشمس المباشر، مع حواف أقل بنسبة 10% مقارنة بالجيل السابق. يعمل الطراز بمعالج S11 الجديد، الذي يستخدم نفس بنية T8310 الموجودة في S9 وS10، مما يوفر كفاءة طاقة محسنة دون زيادة كبيرة في الأداء.

الميزة البارزة هي اكتشاف ارتفاع ضغط الدم، وهي الأولى من نوعها في ساعات أبل، حيث تستخدم مستشعرات متقدمة لتتبع اتجاهات ضغط الدم وتنبيه المستخدمين إذا تم اكتشاف ارتفاع مستمر (ارتفاع ضغط الدم)، دون تقديم قياسات دقيقة للضغط الانقباضي أو الانبساطي. يتم تسجيل هذه البيانات في تطبيق الصحة مع ملاحظات حول الأنشطة المرتبطة، مما يساعد المستخدمين على مشاركتها مع الأطباء. كما تدعم الساعة كشف توقف التنفس أثناء النوم، مع تحسينات في تتبع معدل ضربات القلب والتنفس.

تدعم الساعة اتصال 5G RedCap عبر مودم MediaTek، وهو معيار 5G موفر للطاقة مصمم للأجهزة القابلة للارتداء، مما يوفر سرعات أعلى من LTE الحالي دون استنزاف كبير للبطارية. يتميز الطراز بتصميم مشابه لـ Series 10 مع إطار ألمنيوم أو تيتانيوم، وألوان جديدة تشمل الفضي، الذهبي الوردي، الأسود النفاث، والأزرق الفاتح. تعمل بنظام watchOS 26، الذي يقدم واجهة “Liquid Glass”، وميزة “Workout Buddy” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع التمارين، وتعديل تلقائي لصوت الإشعارات بناءً على البيئة المحيطة. السعر يبدأ من 399 دولارًا (42 ملم) و429 دولارًا (46 ملم)، مع توفر الطلبات المسبقة من 12 سبتمبر والإطلاق في 19 سبتمبر 2025.

