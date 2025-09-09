تكنولوجيا: آبل تكشف عن هواتف iPhone 17 Pro وPro Max أداء لا مثيل له مع كاميرا متقدمة #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max خلال حدث “Awe Dropping” في مسرح ستيف جوبز بأبل بارك، وهما الطرازان الرائدان في تشكيلة iPhone 17. يقدمان تصميمًا جديدًا مع تحسينات كبيرة في الكاميرات، الشاشة، والأداء.

المواصفات:

الشاشة: شاشة OLED مقاس 6.3 بوصة لـ iPhone 17 Pro و6.9 بوصة لـ iPhone 17 Pro Max، مع تقنية ProMotion (معدل تحديث 1-120 هرتز) وسطوع يصل إلى 3000 نيتس في الهواء الطلق. الشاشة مزودة بطبقة Ceramic Shield 2 المضادة للانعكاس والخدش، والتي توفر مقاومة أعلى بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق.

المعالج: مزودان بمعالج A19 Pro بتقنية 3 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت (ارتفاع من 8 جيجابايت في iPhone 16 Pro)، مما يعزز الأداء في المهام الثقيلة وتطبيقات Apple Intelligence.

الكاميرات: نظام كاميرا خلفي ثلاثي بدقة 48 ميجابكسل (رئيسية، فائقة الاتساع، وتليفوتو)، مع عدسة تليفوتو توفر تكبيرًا بصريًا يصل إلى 8x في Pro Max و3.5x في Pro (مع تكبير رقمي يحاكي 5x). الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 8K. تشمل التحسينات تقنية ALD (Atomic Layer Deposition) لتقليل وهج العدسة، تطبيق كاميرا Pro مخصص، وزر تحكم بالكاميرا في الأعلى.

التصميم: هيكل من الألمنيوم بدلاً من التيتانيوم، مع ظهر يجمع بين الزجاج (لدعم الشحن اللاسلكي MagSafe) والألمنيوم لزيادة المتانة. يتميز بشريط كاميرا أفقي زجاجي جديد. الألوان تشمل البرتقالي، الأزرق الداكن، الأسود، والفضي.

البطارية والتبريد: عمر بطارية أطول بـ 3-4 ساعات مقارنة بالجيل السابق، مع نظام تبريد بغرفة بخار لإدارة الحرارة أثناء المهام الثقيلة.